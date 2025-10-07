ETV Bharat / state

गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' बनले; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

राज्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे 20- 20 गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठकीत झाली.

Maharashtra has become india growth center due to investment
गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' बनले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 9:27 AM IST

मुंबई : राज्यात महायुती सरकार आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक केली जात आहे. या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारसुद्धा निर्माण होत आहेत. दरम्यान, सह्याद्री अतिथीगृह येथे 20-20 बैठक पार पडली. यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत असल्यावर चर्चा झाली. शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अनेक संधी आहेत. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे 20- 20 गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठकीत झाली. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला 20- 20 गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.

महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' : दरम्यान, महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. तसेच मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानी सोबतच मनोरंजन, स्टार्ट अपचीसुद्धा राजधानी आहे. राज्यात धोरणात्मक सुधारणा, परकीय गुंतवणूक, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा विकासामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ' ग्रोथ सेंटर' बनले आहे. देशाच्या एकूण 60 टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र देशातील गुंतवणुकीचे ' मॅग्नेट' ठरलंय, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केलंय.


राज्याची विकासगंगा आणि विविध प्रकल्प : राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा अशा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. जवळपास 500 किलोमीटर अंतराचा हा नदीजोड प्रकल्प असून, यामुळे पाणी प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे. यासह राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत 40 लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखापेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

स्वामिनाथन आणि टाटा फाऊंडेशनच्या कराराने विकासाचे नवे पर्व - मुख्यमंत्री : ग्रामविकास विभागासोबत टाटा मोटर्स यांच्यासमवेत झालेल्या सामंजस्य करार ग्रामीण विकासाला गती देणारा आहे. कृषी विभाग आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशन, ग्रामविकास विभाग आणि टाटा मोटर्स फाऊंडेशन यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (Mou) करण्यात आलेत. या करारांमुळे राज्यात महिला सक्षमीकरण, शेती, पोषण सुरक्षा आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांमध्ये विकासाचे नवे पर्व सुरू होत आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.

