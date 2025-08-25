मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांना विद्यमान 'आपले सरकार' पोर्टल व्यतिरिक्त सर्व सरकारी-नागरिक सेवा व्हाट्सअपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'वर्षा' या त्यांच्या सरकारी अधिकृत निवासस्थानी नागरिक सेवांचा आढावा घेताना फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक तालुक्याने सुरुवातीला १० ते १२ गावांचा एक समूह तयार करावा जिथे स्थानिक गरजांनुसार सेवा पुरवल्या जाऊ शकतात आणि त्यासाठी नियुक्त पथकांनी वेळेवर सेवांची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी या समूहांचे व्यवस्थापन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.
कोणत्याही सरकारी कामासाठी अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचं आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. तसंच तृतीय-पक्ष संस्थांनी सेवांच्या गुणवत्तेचं स्वतंत्रपणे ऑडिट करावं, असं मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
नागरिकांना एकाच प्रकारे सर्व गोष्टी राज्यभर मिळाव्या यासाठी सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि विद्यापीठांचे डॅशबोर्ड प्रमाणित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
'आपले सरकार' पोर्टल व्यतिरिक्त सर्व सरकारी-नागरिक सेवा व्हाट्सअपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सेवा वितरण चौकटीत अपील सक्षम करण्याची आणि प्रमाणपत्र वितरणासाठी ईमेल, पोर्टल आणि व्हॉट्सअपसह बहु-मॉडल प्रणाली स्वीकारण्याची सूचना केली.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपले सरकार पोर्टलद्वारे सुमारे १,००१ सेवा दिल्या जाणार आहेत. त्यापैकी ९९७ आधीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गेल्या १५ दिवसांत यामध्ये आणखी २३६ नवीन सेवा जोडण्यात आल्या आहेत, असं सीएमओच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
राज्य सरकार आता जवळ-जवळ सर्वच सरकारी सुविधा थेट मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून देत असल्यानं या सेवा आता प्रत्येक नागरिकाच्या खिशात आल्यासारखी परिस्थिती होणार आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टींसाठी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागणार नाहीत.