ETV Bharat / state

मुंबई पोलिसांसाठी खुषखबर! 45 हजारहून जास्त पोलीस आणि अधिकाऱ्यांसाठी सरकार टाउनशिप प्रकल्प उभारणार

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलिसांसाठी टाउनशिप प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. त्याच्या निर्मितीसंदर्भात समिती स्थापन केली आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : October 10, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - शहरातील 45000 हून अधिक कॉन्स्टेबल आणि अधिकाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मुंबई पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, महानगरातील ७५ भूखंडांवर पोलिसांसाठी निवासस्थाने बांधली जातील.

गृह विभागाने या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंग चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा सरकारी निर्णय (जीआर) किंवा आदेश जारी केला. प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत, 40000 कॉन्स्टेब्युलरी सदस्य, 5000 पोलीस उपनिरीक्षक आणि निरीक्षक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे.

जीआरनुसार, एका पोलीस उपनिरीक्षकाला ४५ चौरस मीटरचे घर मिळेल, तर वरिष्ठ अधिकारी ६० ते १२० चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक मोठ्या घरांसाठी पात्र असतील. मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे हे समितीचे सदस्य असतील, तसंच सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, वित्त आणि नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि उपनगरांचे जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतरही अनेक जण या समितीत सहभागी होतील.

पोलिसांसाठी, विशेषतः पोलीस दलासाठी शहरात परवडणाऱ्या घरांची कमतरता ही दीर्घकाळापासून एक मोठी समस्या आहे. 1856 मध्ये ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आलेले मुंबई पोलीस हे देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात प्रतिष्ठित पोलीस दलांपैकी एक आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.

सध्या मुंबई पोलिसांची संख्या 51,308 आहे. हे दल 94 पोलीस स्टेशन, पाच स्थानिक शस्त्र विभाग आणि इतर अनेक विशेष शाखांद्वारे कार्यरत आहे. परंतु पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त 19762 निवासस्थाने उपलब्ध आहेत, जी सर्वच व्यापलेली आहेत. यापैकी 16,958 क्वार्टर्स फक्त 100 ते 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे आहेत आणि जुन्या ब्रिटिशकालीन इमारतींमध्ये आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जवळजवळ निम्मे पोलीस कर्मचारी कर्जत, कसारा, रायगड आणि पालघर येथून दररोज 80 ते 100 किमी प्रवास करून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचतात, असे त्यांनी सांगितले. या लांब प्रवासामुळे वक्तशीरपणा तसेच मनोबलावर परिणाम होतो, असे त्यांनी सांगितले. पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, कॉन्स्टेबल दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होताच 500 चौरस फूट घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

हेही वाचा...

  1. मुंबई पोलीस उपायुक्तांना कुणालाही बडतर्फ करण्याचे अधिकार नाहीत, मॅटचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE TOWNSHIPपोलिसांसाठी टाउनशिपमुंबई पोलिसांसाठी खुषखबरमुंबई पोलीस गृहनिर्माणPOLICE TOWNSHIP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.