ETV Bharat / state

2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा’; आयकर विभागाशी संलग्न, बोगस लाभार्थ्यांना अचूक हेरणार

‘गोल्डन डेटा’ नेमका आहे काय? तो कसं काम करणार? आणि ही डिजिटल क्रांती खरंच व्यवहार्य ठरेल का, याचा घेतलेला हा सर्वंकष आढावा.

Maharashtra government's 'golden data' to come on 2 October 2025
2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 3:41 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्राच्या डिजिटल क्षितिजावर ‘गोल्डन डेटा’ नावाचं एक नवं स्वप्न उभं राहतंय. 2 ऑक्टोबर 2025 पासून अंमलात आणला जाणारा हा डेटाबेस 15 कोटी नागरिकांच्या माहितीचं भांडार आहे. सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणं, बोगस लाभार्थ्यांना शोधणं आणि प्रशासनाला गती देणं, असं मोठं उद्दिष्ट यामागं आहे. पण हा ‘गोल्डन डेटा’ नेमका आहे काय? तो कसं काम करणार? आणि ही डिजिटल क्रांती खरंच व्यवहार्य ठरेल का, याचा सर्वंकष आढावा.

Maharashtra government's 'golden data' to come on 2 October 2025
2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा (Source- ETV Bharat)

‘गोल्डन डेटा’ म्हणजे नेमकं काय? : ‘गोल्डन डेटा’ हा महाराष्ट्रातील सुमारे 15 कोटी नागरिकांचा एक व्यापक आणि सर्वंकष डेटाबेस आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक, सामाजिक आणि भौगोलिक माहिती एकत्रित केली गेलीय. आधार क्रमांकाशी संलग्न ‘महाआयडी’द्वारे ही माहिती केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. हा डेटा आयकर विभाग, परिवहन विभाग आणि इतर सरकारी यंत्रणांकडून संकलित करण्यात आला आहे. भविष्यात नागरिकांच्या आरोग्याचं रेकॉर्डदेखील यामध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. सध्या हा डेटाबेस चाचणी टप्प्यात आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी तो अधिकृतपणे शासकीय कामकाजात समाविष्ट करून घेतला जाणार असल्याचं माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील एका अधिकाऱ्यानं गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितलं.

Maharashtra government's 'golden data' to come on 2 October 2025
2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा (Source- ETV Bharat)

‘गोल्डन डेटा’चं उद्दिष्ट

1. बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालणं : ‘गोल्डन डेटा’चं महत्त्वाचं उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी योजनांमधील बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेणं. उदाहरणार्थ, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत या डेटाबेसच्या साहाय्यानं सुमारे 26 लाख बोगस लाभार्थी शोधण्यात आले. यामध्ये वयोमर्यादेचा गैरवापर करून 65 वर्षांवरील 2.87 लाख महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात तब्बल 431.70 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने जमा झाले. शिवाय एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्यामुळं 7.97 लाख प्रकरणांमध्ये 1 हजार 197 कोटी रुपये चुकीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले. या बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सध्या या प्रकरणांची पडताळणी सुरू असून, लवकरच याबाबत अंतिम अहवाल प्राप्त होईल. यानंतर पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल, असं माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
2. शासकीय योजनांची सुलभ अंमलबजावणी : ‘गोल्डन डेटा’मुळं नवीन कल्याणकारी योजना राबवताना स्वतंत्र सर्वेक्षणाची गरज भासणार नाही. लाभार्थ्यांचा वयोगट, आर्थिक उत्पन्न आणि भौगोलिक स्थान यासंबंधीची माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल. यामुळे योजनांचं नियोजन आणि अंमलबजावणी जलद आणि कार्यक्षम होईल. योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा डेटा एक महत्त्वाचा आधार ठरेल.
3. डेटाचा व्यावसायिक वापर : महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) विभागानं ‘समन्वय’ नावाच्या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे या डेटाचा वापर बिगर-वैयक्तिक (अनॉनिमाइज्ड) स्वरूपात खासगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या डेटाच्या आधारे कंपन्यांना नवीन उत्पादनं किंवा सेवा लॉन्च करण्यापूर्वी योग्य माहिती मिळाल्यानं नियोजन अधिक अचूक होईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे, परंतु हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत असून, गोपनीयतेच्या मुद्द्यांचा विचार केला गेला आहे, असंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा (Source- ETV Bharat)

गोपनीयतेचा भंग होईल का? : ‘गोल्डन डेटा’ यंत्रणा अत्यंत उपयुक्त असला, तरी त्याच्या वापरासंदर्भात काही शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. विशेषतः नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांना हा डेटा केवळ अनॉनिमाइज्ड स्वरूपातच दिला जाईल, त्यामुळं गोपनीयतेचा भंग होण्याची शक्यता अजिबातच नाही, असं माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.

Maharashtra government's 'golden data' to come on 2 October 2025
2 ऑक्टोबरला येणार महाराष्ट्र सरकारचा ‘गोल्डन डेटा (Source- ETV Bharat)

'गोल्डन डेटा'वर काम सुरू - मुख्यमंत्री : याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, ते म्हणाले, "आम्ही जो गोल्डन डेटा तयार केला आहे, त्यावर अद्याप काम सुरू आहे. त्यामुळं ते काम पूर्ण झाल्याशिवाय मी अधिक माहिती देणार नाही", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

हेही वाचाः

मदत किटवरील फोटोवरून राजकारण करणे चुकीचे, यापूर्वी तुम्हीही फोटो लावत होता, शिंदेंची विरोधकांवर टीका

भारतातील स्थैर्याचं श्रेय डॉ. आंबेडकर यांना, इतर देशांपेक्षा भारताची आजची मजबूत स्थिती संविधानामुळे - शरद पवार

Last Updated : September 25, 2025 at 5:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLDEN DATABOGUS BENEFICIARIESINCOME TAX DEPARTMENTआयकर विभागMAHARASHTRA GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.