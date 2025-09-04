ETV Bharat / state

सरकारनं कामगार कायद्यात बदल केल्यानं कंपन्यांमध्ये कामगारांना 12 तास काम करावं लागणार आहे. जाणून घ्या, या निर्णयाबाबत उद्योग क्षेत्र, कामगार आणि कामगार संघटनांना काय वाटते?

संग्रहित- बांधकाम कामगार दुसऱ्या कामगाराला पाणी देताना (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 11:39 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करून खासगी कंपन्यांमधील कामाचे तास 9 ऐवजी थेट 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. उद्योगांना लवचिकता देण्याच्या नावाखाली आखलेलं हे धोरण खरोखर कामगारांच्या हिताचं आहे की उद्योगपतींच्या फायद्याचं? या निर्णयामागील खरं चित्र आणि कामगारांच्या मनातील अस्वस्थता उलगडणारा हा खास रिपोर्ट 'ईटीव्ही भारत'वर!

मुंबईसारख्या महानगरात कामानिमित्त अनेकांना लोकल अथवा खासगी वाहनानं दोन ते तीन तासांचा प्रवास करतो. त्याता 12 तास काम करावं लागलं तर कामगारांना कुटुंबासाठी, स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी वेळच उरणार नाही. अशावेळी अधिक तास काम करून मिळणारा आर्थिक लाभ कामगारांचं आयुष्य सुखकर करेल की त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि कौटुंबिक जीवनावर परिणाम करेल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कामगार कायद्यात नेमके काय बदल झाले?

  • राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम, 1948 मधील काही तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली. या दुरुस्तीअंतर्गत कलम 54 मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत दिवसाला 9 तासांऐवजी 12 तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • कलम 55 मध्ये विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून 5 तासांनंतर 30 मिनिटे आणि 6 तासांनंतर पुन्हा 30 मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील कलम 56 मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास 48 तासांवरून 60 तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.
  • कलम 65 मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाईम) आता कमाल मर्यादा 115 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक फायदा होणार असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. मात्र, शासनाच्या मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही. त्याचबरोबर, आठवड्यात 48 तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचं कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कामगार म्हणतात, 12 तास काम करणं खूपच जाचक- याविषयी कामगार वर्गाच्या प्रतिक्रियाही जाणून घेण्याचा प्रयत्न ईटीव्ही भारतनं केला. शिफ्टनुसार एका ज्वेलरी कंपनीत काम करणारे कामगार रमेश सावंत म्हणाले, हा निर्णय आमच्यासारख्या सामान्य कामगारांसाठी खूप जाचक आहे. 12 तास काम करणं म्हणजे शरीराची आणि मनाची पूर्ण कसोटी आहे. ओव्हरटाईमचा पैसा मिळेल. पण, आमच्या आरोग्याचं आणि कुटुंबासोबतच्या वेळेचं काय? सरकारनं आमच्या हिताचा विचार करायला हवा होता. आम्हाला अधिक तास काम करायला लावून फक्त उद्योगपतींचाच फायदा होणार आहे.

मुलांना आणि कुटुंबाला वेळ कधी द्यायचा- कांदिवली एमआयडीसीतील एका कंपनीत काम करणाऱ्या कामगार सुनिता पवार म्हणाल्या, मला वाटतं, हा निर्णय आमच्यासाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. एकीकडे जास्त काम केल्यानं पैसे मिळतील. पण, दुसरीकडं आमच्या मुलांना आणि कुटुंबाला वेळ द्यायचा कधी? 12 तास काम आणि त्यात प्रवासाचा वेळ, यामुळे आमची झोप आणि विश्रांती यावर परिणाम होणार आहे. सरकारनं आम्हाला जास्त पगार देण्याचा विचार करायला हवा. नुसतं कामाचे तास वाढवून काय फायदा?



बदल उद्योग आणि कामगारांसाठी महत्त्वाचे - कामगार मंत्री आकाश फुंडकर- कामगारांनी जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासंबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' धोरणांतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल. त्याचबरोबर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.

भारतीय कामगार सेना तीव्र आंदोलन छेडणार- शिवसेनाप्रणित (यूबीटी) भारतीय कामगार सेनेनं राज्य सरकारच्या कामगार बदलावर आक्षेप घेतला आहे. भारतीय कामगार सेनेचे चिटणीस संजय कदम म्हणाले, हे सरकार कामगारांसाठी नव्हे तर उद्योगपतींसाठी काम करतंय, हे यानिमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. आधीच ओव्हरटाईम न देता कामगारांना अधिक तास राबवून घेतलं जातंय. त्यात आता अधिकृतरित्या 12 तास काम करून घेतलं जाईल. पण आम्ही अशा पद्धतीनं कामगारांची पिळवणूक होऊ देणार नाही. याला आमचा कायम विरोध राहिला आहे. याविरोधात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.


सकारात्मक परिणाम दिसतील- याविषयी मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत पाटील म्हणाले, माझ्या मते या निर्णयामुळं कामगार वर्गाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल दिसतील. कारण महागाई वाढली आहे. त्याहीपेक्षा लोकांची जीवनशैली उंचावली आहे. लोकांच्या आर्थिक गरजा वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी कामगाराची अतिरिक्त काम करण्याची तयारी आहे. जगभरात हा ट्रेंड आहे. आपल्याकड हे खूप आधीच करायला हवे होते. असो, हा निर्णयही स्वागतार्ह आहे, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

