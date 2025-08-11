मुंबई : महाराष्ट्र सरकारकडून लवकरच निवृत्त सैनिकांना विशेष सेवा प्रदान करण्याची संधी दिली जाणार आहे. आगामी काळात देशाच्या सीमेचं संरक्षण करणारे सैनिक हे मुंबईत गेटवे ऑफ इंडिया आणि मरीन ड्राईव्ह येथे 'पर्यटन मित्र' म्हणून सेवा बजावताना दिसणार आहेत. याबाबतचा निर्णय राज्याच्या पर्यटन विभागानं घेतला असून 24 तास हे पर्यटन मित्र तीन शिफ्टमध्ये आपली सेवा बजावतील. राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचं म्हणणं आहे. दरम्यान, पर्यटन मित्र म्हणजे नेमकं काय? त्यांची जबाबदारी कोणती? यासंदर्भात जाणून घ्या सविस्तर माहिती...
'पर्यटन सुरक्षा दल' तैनात करण्यात येणार : देशाची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेलं मुंबई शहर पाहण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटक येत असतात. देश-विदेशातील हजारो पर्यटक मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह या ठिकाणांना भेट देतात. या ठिकाणांचं स्थापत्यशास्त्र आणि त्याचा इतिहास जाणून घेतात. या पर्यटकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं राज्याच्या पर्यटन विभागानं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया आणि मरीन ड्राईव्ह या प्रमुख पर्यटन स्थळांवर 'पर्यटन सुरक्षा दल' लवकरच तैनात करण्यात येणार आहे. या दलातील सैनिकांना 'पर्यटन मित्र' म्हटलं जाणार असून, पर्यटकांना माहिती, मार्गदर्शन, आपत्कालीन मदत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षितता या सगळ्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असणार आहे.
पोलिसांची गस्त कायम असली तरी....: मुंबईत अनेक पर्यटन स्पॉट आहेत. त्यातील दोन प्रमुख पर्यटनस्थळ म्हणजे गेटवे ऑफ इंडिया आणि मरीन ड्राइव्ह येथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील आणि विदेशी पर्यटकांची प्रचंड गर्दी असते. मात्र, इथे येणाऱ्या पर्यटकांना गुगलद्वारे किंवा तिथं लावलेल्या माहितीपत्रकांद्वारे माहिती मिळवावी लागते. सोबतच अनेकदा पहाटे व सायंकाळच्या वेळेत गर्दुल्यांचा देखील वावर दिसून येतो. याठिकाणी पोलिसांची गस्त कायम असली तरी, मनुष्यबळाच्या अभावामुळं सर्वच ठिकाणी पोलीस पोहोचू शकत नाहीत. अशात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पर्यटन मित्र पथकाची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळानं दिली आहे.
स्वतंत्र गणवेश देखील असणार : पर्यटन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यटन मित्र या पथकांमध्ये भारतीय सैन्य दलाच्या निवृत्त जवानांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसंच या जवानांना मदतनीस म्हणून अन्य तीन कर्मचारी असणार आहेत. सोबतच या पथकाला विविध ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी एका वाहनचालकासह एक वाहन देखील देण्यात येणार आहे. एका पथकात एकूण पाच सदस्यांचा समावेश असणार आहे. अशी एकूण दहा पथकं तयार करण्यात येणार असून, गेटवे आणि मरीन ड्राइव्ह येथे प्रत्येकी पाच पथकं तैनात करण्यात येणार आहेत. ही पथकं तीन शिफ्टमध्ये काम करतील आणि 24 तास कार्यरत राहतील. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे या पथकांचा स्वतंत्र गणवेश देखील असणार आहे.
पर्यटकांशी संवाद साधला जाईल : या पथकांकडून पर्यटकांना माहिती देणं, योग्य मार्गदर्शन करणं, आपत्कालीन मदत पुरवणं, गर्दी नियंत्रण करणं तसंच परदेशी पर्यटकांशी संवाद साधला जाईल. याशिवाय, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्यासाख्या महत्त्वाच्या सेवा पुरवण्यात येणार आहेत. पर्यटन स्थळांवर महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. कोणतंही गैरवर्तन, छेडछाड टाळण्यासाठी मदत कक्ष कार्यरत राहील.
24 तास गस्त राहणार : राज्याच्या पर्यटन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, गेटवे ऑफ इंडियापासून ते रेडिओ क्लब जेटीपर्यंत आणि पुढं गिरगाव चौपाटीपासून ते एनसीपीए नरिमन पॉईंट, मरीन ड्राईव्ह या परिसरात पर्यटन मित्रांची 24 तास गस्त राहणार आहे. या 24 तास पेट्रोलिंगमुळं रात्री, मध्यरात्री आणि अगदी पहाटे देखील पर्यटकांना मदत मिळणार असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या उपक्रमाची कल्पना पर्यटन मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या संकल्पनेतून साकारली जात असून, त्यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : याचबरोबर, पर्यटकांना राज्यभरातील अन्य पर्यटन स्थळांची माहिती देण्यासाठी जाहिरात फलक लावले जाणार असून, या उपक्रमासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील महिन्याभरात पर्यटन मित्र पथकं प्रत्यक्ष काम सुरू करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळानं दिली आहे. तसंच परदेशी पर्यटकांचा विश्वास वाढवण्यास आणि राज्यातील पर्यटन वाढीस चालना देण्यासाठी 'पर्यटन मित्र' खरे 'विश्वासाचे दूत' ठरणार असल्याचं पर्यटन विभागाचं म्हणणं आहे.
मार्गदर्शन आणि सुरक्षा पुरवणार : यासंदर्भात माहिती देताना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक डॉक्टर भगवंतराव पाटील यांनी सांगितलं की, "निवृत्त सैनिकांचा अनुभव आणि त्यांची शिस्त याचा लाभ घेऊन आम्ही पर्यटकांना २४ तास मदत, मार्गदर्शन आणि सुरक्षा पुरवणार आहोत. हा उपक्रम पर्यटन वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल." तर, "मुंबईतील पर्यटकांची सुरक्षितता ही आमची सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 'पर्यटन सुरक्षा दल' पथकामुळं पर्यटकांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांचा अनुभव अधिक आनंददायी होईल, " असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं.
