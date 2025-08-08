मुंबई : बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस मीरा बोरवणकर यांच्या समितीनं सूचना केल्या आहेत. त्या सूचनांची पूर्तता काटेकोरपणे होतेय की नाही?, याची पाहाणी सध्या सुरू असून समिती राज्यातील सर्व शाळांमध्ये जाऊन पाहाणी करतेय. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम अहवाल पुढील दोन आठवड्यात सादर करू, अशी माहिती राज्य सरकारनं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या समितीनं केलेल्या सर्व सूचना स्वीकारत राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केला. त्याची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केलेत असं राज्य सरकारतर्फे यापूर्वीच हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय. बदलापूरच्या घटनेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरूय.
समितीबाबत माहिती : बदलापूर इथल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर पालंकामध्ये मोठी दहशत पसरली. मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सूचवण्यासाठी हायकोर्टानं उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली होती. हायकोर्टानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर इथल्या व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सूचेता भवाळकर, कळंबोली इथल्या सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे. ही उपसमिती निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडं आपल्या सूचना सादर करेल.
अक्षय शिंदे कथित बनावट चकमक : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरबाबतही सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. एखाद्या आरोपीचा कोठडीत मृत्यू झाल्यास नेमकं काय करावं?, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेली आहेत. अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाल्यानंतर या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही झालीय. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. मुळात याप्रकरणात पोलिसांची भूमिकाच संशायस्पद आहे. हा एन्काउंटर बनावट असल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन अहवालात नोंदवण्यात आलाय. मात्र संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसल्याचा दिलासा मिळवलाय. हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर या प्रकरणाचा तपास स्टेट सीआयडीकडून एसआयटीकडं वर्ग करण्यात आलाय.
काय आहेत समितीनं सूचवलेल्या शिफरशी :
- बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य
- पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य
- शाळेत असताना तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारीही शाळेचीच
- मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवण ही शाळेची जबाबदारी
- लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारस
