कमी पैशांत भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार करणार 'गुजरात मॉडेल'चा अभ्यास - MAHARASHTRA GOVERNMENT

राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे.

Maharashtra government to study 'Gujarat model'
महाराष्ट्र सरकार करणार 'गुजरात मॉडेल'चा अभ्यास (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 1:32 PM IST

मुंबई : विकास प्रकल्प राबवताना भूसंपादन ही सर्वात मोठी कसोटी असते. बऱ्याचदा एकूण प्रकल्पाच्या 30 ते 40 टक्के रक्कम ही भूसंपादनासाठी खर्च होते. त्यामुळे कमी पैशांत भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच याबाबत मंत्रालयात बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना कमी किमतीत जमीन विकता येईल का? : भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क आणि पारदर्शकतेच्या अधिनियमानुसार, संमती निवाड्याद्वारे जमीन घेताना शेतकऱ्यांना कमी किमतीत जमीन विकता येईल का, अशा अनेक प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या बैठकीला अर्थ आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, माजी आमदार पाशा पटेल यांच्यासह इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आशिष जयस्वाल यांनी खासगी व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी असताना सरकारला ती मिळत नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच विशिष्ट कालावधीतील जमिनीच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी दरात जमीन विकण्याची शेतकऱ्यांची इच्छा असल्यास त्यासाठी काय तरतूद असावी, अशी सूचना जयस्वाल यांनी केली.

इतर राज्यांच्या धोरणाचा अभ्यास करण्याच्या सूचना - महसूलमंत्री बावनकुळे : केवळ गुजरात नव्हे तर गुजरात, तेलंगणासह इतर चार राज्यांमध्ये भूमी संपादनाबाबत कायदे कसे आहेत, कमी पैशात जमीन मिळवण्याचे पर्याय, याची माहिती सर्व विभागीय आयुक्तांनी मिलिंद म्हैसकर यांना कळवावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसंच नोकरीच्या बदल्यात काय सुविधा दिल्या जातात, याबाबतही माहिती मागवण्यात येणार आहे. शासनाच्या हिताचे निर्णय असतील तर त्याबाबत अधिक चर्चा करून नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला जाणार आहे, असे या बैठकीत ठरले. यामुळे भविष्यात राज्याच्या विकासकामांना गती मिळेल, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणार - राज्यमंत्री जयस्वाल : अधिनियमातील कलम 23 नुसार नवीन नियम तयार केल्यास शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यास अनेक लोक पुढे येतील. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य मोबदला ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याचा विचार करावा', अशी सूचना बैठकीत केल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचा हक्क मारल्यास विरोध - किशोरी पेडणेकर : हे सरकार गुजरात धार्जिणे असल्याचं याआधीच सिद्ध झालंय. त्यामुळे त्यांनी गुजरातची कॉपी केल्यास नवल वाटायला नको. मात्र शेतकऱ्यांचा हक्क मारून कमी पैशांत त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात असतील, तर आमचा विरोध राहील. शेतकऱ्यांना विचारात घेऊनच नवे नियम तयार करावेत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिलीय.

