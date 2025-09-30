ETV Bharat / state

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा कायम, उत्तर देण्याकरता मागितली पुन्हा मुदतवाढ!

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी तिचे वडील सतिश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची अंतिम मुदत दिलीय.

मुंबई हायकोर्ट
ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 7:33 PM IST

मुंबई : दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर मृत्यूपूर्वी बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर उत्तर देताना मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय की, याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपाच किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. त्यामुळं दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत हायकोर्टाकडे केलीय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी तिचे वडील सतिश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची अंतिम मुदत दिलीय. मंगळवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. याप्रकरणी हायकोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक यांनी उत्तर दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली होती. तसंच याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतिश सालियन यांच्यावतीनं वकील निलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलंय. ज्यात आदित्य ठाकरे हेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्यानं त्यांना यात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आलीय.

राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ : यासंदर्भात सीबीआय तपासाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याकरता आणखीन थोडा अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाकडे केलीय. जी स्वीकारत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या विनंतीवर या प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांकरता तहकूब केलीय. त्यामुळं यावरील पुढील सुनावणी आता 20 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.

सतिश सालियन यांच्या याचिकेतील आरोप : "दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणं शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला, असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढं रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं. आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती," असा आरोपही सतिश सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. याशिवाय, मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या सर्व गोष्टी बनावट तयार केल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.

