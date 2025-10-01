ETV Bharat / state

कर्करोगावरील उपचारासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नवं धोरण; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाकेयर फाउंडेशनची स्थापना

महाराष्ट्र सरकारनं कर्करोगावरील उपचारासाठी नवं धोरण आणलं आहे. कर्करोगावरील उपचारांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाकेयर फाउंडेशनची स्थापना करण्याचं जाहीर करण्यात आलं.

Devendra Fadnavis On Cancer
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि इतर मंत्री (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं कर्करोगाच्या रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी एक विशेष योजना तयार केली आहे. याअंतर्गत 'महाकेअर फाऊंडेशन' स्थापन करण्यात येणार आहे. या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राज्यातील 18 रुग्णालयांमध्ये कर्करोगाशी संबंधित सर्व प्रकारचे उपचार, संशोधन आणि शिक्षण उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी चांगले उपचार मिळतील आणि डे-केअर सेंटरची संख्या वाढेल. नेमकी ही योजना काय आहे, कशी काम करेल आणि सर्वसामान्य रुग्णांना कसा लाभ मिळेल, याविषयी सविस्तर माहिती.

कर्करोग उपचार केंद्रांची त्रिस्तरीय रचना :

1. एल-1 (L-1) : यामध्ये टाटा स्मारक रुग्णालय ही सर्वात मोठी आणि शिखर संस्था आहे. हे केंद्र सर्वात प्रगत उपचार आणि संशोधनासाठी जबाबदार असेल.

2. एल-2 (L-2) : यामध्ये 8 रुग्णालयांचा समावेश आहे, ज्यात छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे.जे.), कोल्हापूर, पुणे (बी.जे.), नाशिक आणि अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयं आणि संदर्भ सेवा रुग्णालयं आहेत. इथं कर्करोगाचं निदान, उपचार, शस्त्रक्रिया आणि वैद्यकीय शिक्षण (उदा., एमडी, डीएम-एमसीएच, डीएनबी) उपलब्ध होईल.

3. एल-3 (L-3) : यामध्ये 9 रुग्णालयांचा समावेश आहे, ज्यात अंबाजोगाई (बीड), नांदेड, यवतमाळ, मुंबई (कामा आणि आल्ब्लेस), सातारा, बारामती, जळगाव, रत्नागिरी आणि शिर्डी संस्थान रुग्णालयाचा समावेश आहे. ही केंद्रं प्रामुख्यानं स्थानिक पातळीवर उपचार आणि जनजागृतीवर लक्ष देतील.

कोणत्या सुविधा मिळणार? :

  • रेडिओथेरपी आणि केमोथेरपी : कर्करोगाच्या उपचारांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान.
  • निदान आणि शस्त्रक्रिया : कर्करोगाचे अचूक निदान आणि शस्त्रक्रियेद्वारे उपचार.
  • लेटिव्ह केअर : गंभीर रुग्णांना मानसिक आणि शारीरिक आधार.
  • वैद्यकीय शिक्षण : डॉक्टरांसाठी कर्करोगाशी संबंधित विशेष प्रशिक्षण.
  • संशोधन : कर्करोगावर नवीन उपचार पद्धती विकसित करणे.
  • जनजागृती : कर्करोग टाळण्यासाठी जीवनशैलीत बदल आणि जागरूकता कार्यक्रम.
  • औषध सुविधा : उपचारासाठी लागणारी औषधे सहज उपलब्ध.

महाकेअर फाऊंडेशन काय काम करणार? : ही कंपनी सर्व केंद्रांचं व्यवस्थापन करेल, मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करेल. सर्व रुग्णालयांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक विशेष केंद्र स्थापन केलं जाईल. पॅलेटिव्ह केअरसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी भागीदारी. 100 कोटींच्या सुरुवातीच्या निधीसह, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या शुल्कापैकी 20 टक्के फाऊंडेशनला मिळेल. याशिवाय, क्लिनिकल ट्रायल्स, देणग्या आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत निधी उभारला जाईल. एल-3 केंद्रांसाठी यंत्रसामग्री आणि व्यवस्थापन हे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे होईल. शिर्डी संस्थान रुग्णालयाचा खर्च स्वतः उचलेल.

किती मिळणार निधी ? :

  • एल-2 केंद्रांसाठी : 1 हजार 529.38 कोटी रुपये.
  • एल-3 केंद्रांसाठी : 147.70 कोटी रुपये.
  • महाकेअर फाऊंडेशनसाठी : सुरुवातीला 100 कोटी रुपये भागभांडवल.

कोण नेतृत्व करणार? :

  • अध्यक्ष : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
  • उपाध्यक्ष : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार.
  • संचालक : वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, वित्त विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञ.
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी : आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती.

या योजनेचा फायदा काय? :

  • रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी दर्जेदार उपचार मिळतील.
  • महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे उपचार परवडणारे होतील.
  • कर्करोगावर नवीन उपचार पद्धती विकसित होतील.
  • कर्करोग टाळण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता वाढेल.

