पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न, अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेऊन लोकांनी खबरदारी घ्यावी, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन - CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षातील आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 5:08 PM IST

मुंबई : गेल्या 24 तासांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. 21 ऑगस्टपर्यंत अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. दरम्यान, कोकण, मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. त्यामुळं मुंबईत दुपारच्या सत्रातील शाळांना सुट्टी देण्यात आलीय. दुसरीकडे राज्यात मुसळधार पडत असलेल्या अतिवृष्टीचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागात जाऊन पूरस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी "ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होतोय, तिथं सरकारी यंत्रणा तैनात करण्यात आलीय. पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात पुढील काही तासासाठी अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. त्यामुळं अतिवृष्टीची गंभीरता लक्षात घेऊन नागरिकांनी काळजी घ्यावी," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

15-16 जिल्ह्यामध्ये रेड अलर्ट : दरम्यान, आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षातील आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. "राज्यात पुढील काही दिवस अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये कालपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. 15-16 जिल्ह्यामध्ये रेड अलर्ट तर काही ठिकाणी ऑरेंज अलर्ट दिलेला आहे. त्यामुळं राज्यातील अतिवृष्टीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी ऑनलाईन संवाद साधला. तसंच जी काही खबरदारी घ्यायची आहे, त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसंच, "जिथं अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागानं दिलेला आहे, तिथं एनडीआरएफच्या टीम तैनात करण्यात आलेली आहे. वशिष्ठ नदीच्या पाणी पातळीवर नजर असणार आहे. जगबुडी आणि राज्यातील काही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तिथंही खबरदारी म्हणून आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे टीम तैनात करण्यात आलीय," अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

राज्यातील चार लाख पिकं अतिवृष्टीमुळं बाधित : पुढं बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "मुंबई आणि कोकणमध्ये रेड अलर्ट देण्यात आलाय. तसंच पुण्यामध्ये नदी आणि धरण साठ्यात समाधानकारक पाणी आहे. मात्र मागील दोन दिवसांत जळगाव जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचं आणि जनावारांचं नुकसान झालंय. अतिवृष्टीमुळं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 800 गाव बाधित झाली आहेत. एक हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. तिथं मदतकार्य सुरू आहे. तसंच राज्यातील एकूण चार लाख पिकं अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेली आहेत. तिथंही सरकारी यंत्रणा तैनात करण्यात आलेली आहे. तिथले पंचनामे करुन नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत देण्यात येईल," असं आश्वासन देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय.

आवश्यकता असेल तरच लोकांनी घराबाहेर पडावं : "मुंबईत मागील काही वेळात 170 मिलीमीटर पाऊस पडला. मुंबईतील वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. लोकल ट्रेनही सुरू आहेत. उशिरा सुरू आहेत पण कुठंही थांबल्या नाहीत. रस्त्यावरील वाहतुकही कुठं थांबलेली नाही. तसंच मुंबईत एकूण 14 भागात वॉटर लॉगिन झालेलं आहे. अनेक वॉटर पंपिंग बसवण्यात आलेत. त्यामुळं पाण्याचा निचरा होत आहे. सायंकाळी सहा-साडेसहा वाजता हायटाईड आहे, भरती आहे. त्यामुळं तीन साडेतीन मीटर उंच लाटेचा इशारा देण्यात आलेला आहे. यावेळी आवश्यकता असेल तरच लोकांनी घराबाहेर पडावं. मंत्रालयातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना 4 नंतर घरी जाण्याची मुभा देण्यात आलीय. तसंच पावसामुळं आज शाळांना सुट्टी दिलेली आहे. पण उद्या शाळा सुरु ठेवायच्या की बंद ठेवायच्या याबाबत सायंकाळी निर्णय होईल. पावसाचा अलर्ट पाहून लोकांनी याबाबतची खबरदारी घ्यावी," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

