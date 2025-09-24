ETV Bharat / state

स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडवर; महिन्याभरात जिल्हानिहाय देखरेख समित्या तयार करणार

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा (पीसीपीएनडीटी) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी येत्या महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यवेक्षकीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकरांनी दिलेत.

Maharashtra government in action mode
स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडवर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 10:32 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं कंबर कसली आहे. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रं (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायदा (पीसीपीएनडीटी) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी येत्या एका महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यवेक्षकीय (सुपरवायझर) समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेत. या समित्यांमार्फत नियमित कार्यशाळांचे आयोजन करून कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

जिल्हानिहाय लिंग गुणोत्तराची स्थितीही तपासली : मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य विभागाकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. नागरी नोंदणी कार्यप्रणालीच्या अहवालानुसार जिल्हानिहाय लिंग गुणोत्तराची स्थितीही तपासण्यात आली. बैठकीला आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, समाजशास्त्रज्ञ आणि विधी तज्ज्ञ उपस्थित होते.

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणार - आरोग्यमंत्री : याविषयी माहिती देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं की, भविष्यात मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी अधिक गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावर पर्यवेक्षकीय समित्या स्थापन करण्याबरोबरच समाज माध्यमांद्वारे प्रभावी जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय ग्रामस्तरावर आशा स्वयंसेविका आणि स्थानिक समित्यांचा सहभाग घेऊन जनजागृती मोहिमा राबवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करण्याचे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढवण्याचे आवाहन केले.

गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तपासणी मोहिमा : तसेच स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या नागरिकांची पथके स्थापन करून त्यांच्यासाठी कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश दिले. या पथकांमार्फत गावागावांत जाऊन लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे. डॉ. विजय कंदेवाड यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरण केले. यामध्ये गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तपासणी मोहिमा, दंडात्मक कारवाई आणि जनजागृती कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

गर्भवती महिलांना मार्गदर्शन करणार : स्त्री भ्रूणहत्येच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावरही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये गर्भवती महिलांना योग्य मार्गदर्शन, कायदेशीर कारवाईची माहिती आणि सामाजिक समानतेचा संदेश देण्यासाठी विशेष मोहिमांचा समावेश आहे. याशिवाय गैरप्रकार करणाऱ्या वैद्यकीय केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

