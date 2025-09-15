अवयव प्रत्यारोपणावरील उपचारासाठी आता 5 लाखांपेक्षा अधिक मदत मिळणार; मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा
पाच लाखापेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
Published : September 15, 2025 at 9:14 PM IST
मुंबई : दुर्धर आजारांचं वाढत प्रमाण आणि आवाक्याबाहेरच्या उपचार खर्चांमुळं हैराण झालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत राज्यात नवीन 2 हजार 399 उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसंच पाच लाखापेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. यात हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण यांसह 9 विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली.
ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी : या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनेत सुचीबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात 30 खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसंच अशा तालुक्यामध्ये 30 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी," असे निर्देश त्यांनी दिली.
चॅटबॉटद्वारे योजनेची माहिती देणार : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयाना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसंच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अॅप तयार करावं. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागानं गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केलं आहे. योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीनं व पारदर्शकपणे काम करावं, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
कॅन्सरवरील उपचारासाठी महाराष्ट्र सरकार धोरण आणणार :
- कॅन्सरचं प्रमाण जसं लक्षणीयरित्या वाढतंय, तसं त्यावरील उपचार खर्च देखील आवाक्याबाहेर जात चालला आहे. त्यामुळं यातून सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता कॅन्सरवरील उपचारासाठी धोरण आणणार आहे. राज्यातील जनतेसाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागानं धोरण तयार करावं, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले आहेत.
- नागपूर येथील संत तुकडोजी महाराज कर्करोग रुग्णालयाच्या इमारतीचे अपूर्ण बांधकाम तत्काळ पूर्ण करण्यात यावं. यासाठी आवश्यक असलेला निधी पुरवणी मागण्यात देण्यात येईल. तसंच श्री साई संस्थान यांच्या वतीनंही साईनगर शिर्डी येथे अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय उभारणीबाबत साई संस्थानाला सांगण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
