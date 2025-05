ETV Bharat / state

May 9, 2025

मुंबई : महायुती सरकार आल्यानंतर विभागातील कामांना गती देण्यासाठी तसेच प्रशासनात लोकाभिमुखता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून १०० दिवसांचा कृती आराखडा समोर आला होता. या १०० दिवसांत ज्या विभागाने उत्तम कामगिरी केली आहे. ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चोख कामगिरी बजावली आहे. त्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नुकताच सन्मान करण्यात आला. १०० दिवसांचा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी आगामी १५० दिवसांच्या उपक्रम आणला आहे. यात विभागातील कामांना चालना देण्यासाठी, तसेच विभागातील कामे तळागळापर्यंत आणि अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.



कोणत्या विभागांचा समावेश असणार? : १५० दिवसांचा कार्यक्रमांत १६ विभागांचा समावेश असणार आहे. तसेच या शासकीय सेवेमध्ये जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. १६ शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागातील अधिकारी, सचिव याचे उद्दिष्ट निश्चित करतील. तसेच विभागातील कामांची पूर्तता, विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम करतील. या १६ विभागांमध्ये नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण आणि सुरक्षा या विभागांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे.



'विकसित महाराष्ट्र २०४७' : दुसरीकडं, १०० दिवसांचा यशस्वी कार्यक्रम झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांचा उपक्रम हाती घेतला आहे. तसेच, 'विकसित भारत २०४७' च्या पार्श्वभूमीवर 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याचबरोबर, तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे. १५० दिवसांच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ, व्यावसायिक सेवा सुलभ आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहेत. दरम्यान, ६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील १५० दिवसांचा उपक्रम असणार आहे. तर १५० दिवसाच्या उपक्रमाचा निकाल २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.



शासन-प्रशासन ही रथाची दोन चाकं : दरम्यान, "१०० दिवसांचा कामांचा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. शासन-प्रशासन ही रथाची दोन चाकं आहेत. दोघांच्या समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. जनतेची काम पूर्ण करण्यासाठी विभागानी चांगली कामगिरी केली. १०० दिवसांचा आराखडा यशस्वी झाल्यानंतर आता १५० दिवसांचा कृती आराखडा राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून सरकारची प्रतिमा अधिक उंचावेल," असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटले आहे. तर "कृती आराखडा हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे. कामांचे नियोजन करुन विभागांना कार्यक्रम आखून दिला. पण हे केवळ नावापुरते नाही केले तर अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामाचे नियोजन सुरू आहे. तसेच मुख्यमंत्री सातत्याने अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री आढावा बैठका घेत आहेत. यापूर्वी विभागातील निधी आणि कामाचे नियोजन होत नव्हते. पण आता या १०० दिवस १५० दिवसांमुळं कामांना गती मिळाली. लोकांची कामे होऊ लागली. मंत्री, प्रशासन, विभागातील अधिकारी यांना वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे जसा १०० दिवसाचा कृती आराखडा यशस्वी ठरला. तसेच १५० दिवसांचाही कार्यक्रम यशस्वी ठरेल, यात शंका नाही आणि शेवटी फायदा हा सामान्य जनतेला होत आहे. त्यामुळे हा उपक्रम लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रवक्ते गणेश हाके यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली आहे.



१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात उत्तम कामगिरी कोणाची? : दरम्यान, नुकताच १०० दिवसांचा कृती आराखड्याचा निकाल जाहीर झाला. यात ज्यांनी चांगली कामगिरी केलीय, त्यांना गौरविण्यात आले. यावेळी १०० दिवसांच्या कामांचा आढावा आणि उत्तम कामांचा पाठपुरावा केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांचा सत्कार करण्यात आला. तर सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग म्हणून महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, ग्रामविकास विभाग मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मंत्री नितेश राणे आदींचा सत्कार करण्यात आला.



