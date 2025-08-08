Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून होणार सुरू, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता - MAHARASHTRA FYJC ADMISSIONS 2025

राज्यातील सुमारे 9525 कॉलेजमधील 21 लाख 50 हजार 130 विद्यार्थ्यांच्या जागांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे.

Class 11 classes will start from August 11
अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून होणार सुरू (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

मुंबई : यंदा शिक्षण विभागानं राज्यातील ठराविक शहरांमध्ये सुरु असलेली इयत्ता अकरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राज्यभर राबवली. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमागे सर्व विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे प्रवेश मिळावा, अशी अपेक्षा असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं. दरम्यान, 1 ऑगस्टपासून इयत्ता अकरावीचे वर्ग सुरु केले जातील, असं शिक्षण विभागाचं ध्येय होतं. मात्र, अजूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्यानं आता इयत्ता अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून सुरु करावेत, असे निर्देश जाहीर प्रकटनाद्वारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया : सध्या इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून 'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या फेरीत 3 लाख 81 हजार 420 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 48 हजार 784 विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलॉट करण्यात आले आहेत. कॉलेज मिळालेले विद्यार्थी 8 ऑगस्टपर्यंत संबंधित कॉलेजमध्ये जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करू शकतात. दरम्यान, दहावीच्या निकालानंतर जवळपास 4 महिन्यांनी अकरावीचे वर्ग सुरू होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे.

14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी : राज्यातील सुमारे 9525 कॉलेजमधील 21 लाख 50 हजार 130 विद्यार्थ्यांच्या जागांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. या जागांसाठी एकूण 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आणि आठ लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. मात्र, आता नियमित परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या व पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 'ओपन टू ऑल' फेरी घेतली गेली.

2 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार? : 'ओपन टू ऑल' फेरीतून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख 48 हजार 784 एवढी आहे. तसंच आजअखेर 8 लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. म्हणजेच 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले असून आता या फेरी अखेर एकूण 12 लाख 30 हजार 865 विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. उरलेले 2 लाखांहून जास्त विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळं या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची योग्य उपाययोजना सरकारनं लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.

हेही वाचा :

  1. प्रांजल खेवलकर प्रकरण : ड्रग्ज पार्टीचं प्रकरण की राजकीय कटकारस्थान? एकनाथ खडसे यांचा रुपाली चाकणकरांना थेट सवाल!
  2. ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं; सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित
  3. मतदानाचा अधिकार मिळण्यापूर्वीच बनला देशाचा कॅप्टन... 'शाळकरी' मुलानं मैदानावर लिहिला नवा अध्याय

मुंबई : यंदा शिक्षण विभागानं राज्यातील ठराविक शहरांमध्ये सुरु असलेली इयत्ता अकरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राज्यभर राबवली. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमागे सर्व विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे प्रवेश मिळावा, अशी अपेक्षा असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं. दरम्यान, 1 ऑगस्टपासून इयत्ता अकरावीचे वर्ग सुरु केले जातील, असं शिक्षण विभागाचं ध्येय होतं. मात्र, अजूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्यानं आता इयत्ता अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून सुरु करावेत, असे निर्देश जाहीर प्रकटनाद्वारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया : सध्या इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून 'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या फेरीत 3 लाख 81 हजार 420 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 48 हजार 784 विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलॉट करण्यात आले आहेत. कॉलेज मिळालेले विद्यार्थी 8 ऑगस्टपर्यंत संबंधित कॉलेजमध्ये जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करू शकतात. दरम्यान, दहावीच्या निकालानंतर जवळपास 4 महिन्यांनी अकरावीचे वर्ग सुरू होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे.

14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी : राज्यातील सुमारे 9525 कॉलेजमधील 21 लाख 50 हजार 130 विद्यार्थ्यांच्या जागांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. या जागांसाठी एकूण 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आणि आठ लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. मात्र, आता नियमित परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या व पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 'ओपन टू ऑल' फेरी घेतली गेली.

2 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार? : 'ओपन टू ऑल' फेरीतून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख 48 हजार 784 एवढी आहे. तसंच आजअखेर 8 लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. म्हणजेच 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले असून आता या फेरी अखेर एकूण 12 लाख 30 हजार 865 विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. उरलेले 2 लाखांहून जास्त विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळं या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची योग्य उपाययोजना सरकारनं लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.

हेही वाचा :

  1. प्रांजल खेवलकर प्रकरण : ड्रग्ज पार्टीचं प्रकरण की राजकीय कटकारस्थान? एकनाथ खडसे यांचा रुपाली चाकणकरांना थेट सवाल!
  2. ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं; सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित
  3. मतदानाचा अधिकार मिळण्यापूर्वीच बनला देशाचा कॅप्टन... 'शाळकरी' मुलानं मैदानावर लिहिला नवा अध्याय

For All Latest Updates

TAGGED:

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाअकरावीओपन टू ऑलशिक्षण विभागMAHARASHTRA FYJC ADMISSIONS 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.