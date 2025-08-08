मुंबई : यंदा शिक्षण विभागानं राज्यातील ठराविक शहरांमध्ये सुरु असलेली इयत्ता अकरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राज्यभर राबवली. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमागे सर्व विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे प्रवेश मिळावा, अशी अपेक्षा असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं. दरम्यान, 1 ऑगस्टपासून इयत्ता अकरावीचे वर्ग सुरु केले जातील, असं शिक्षण विभागाचं ध्येय होतं. मात्र, अजूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्यानं आता इयत्ता अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून सुरु करावेत, असे निर्देश जाहीर प्रकटनाद्वारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी दिले आहेत.
'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया : सध्या इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून 'ओपन टू ऑल' फेरी अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या फेरीत 3 लाख 81 हजार 420 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 48 हजार 784 विद्यार्थ्यांना कॉलेज अलॉट करण्यात आले आहेत. कॉलेज मिळालेले विद्यार्थी 8 ऑगस्टपर्यंत संबंधित कॉलेजमध्ये जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करू शकतात. दरम्यान, दहावीच्या निकालानंतर जवळपास 4 महिन्यांनी अकरावीचे वर्ग सुरू होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे.
14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी : राज्यातील सुमारे 9525 कॉलेजमधील 21 लाख 50 हजार 130 विद्यार्थ्यांच्या जागांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. या जागांसाठी एकूण 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आणि आठ लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. मात्र, आता नियमित परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या व पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 'ओपन टू ऑल' फेरी घेतली गेली.
2 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार? : 'ओपन टू ऑल' फेरीतून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख 48 हजार 784 एवढी आहे. तसंच आजअखेर 8 लाख 82 हजार 81 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. म्हणजेच 14 लाख 55 हजार 945 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले असून आता या फेरी अखेर एकूण 12 लाख 30 हजार 865 विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. उरलेले 2 लाखांहून जास्त विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळं या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची योग्य उपाययोजना सरकारनं लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
