प्रथमच राज्यात ड्रोन शो; सामाजिक, सांस्कृतिक अन् ऐतिहासिक मानबिंदूंचं पुणेकरांना अनोखे दर्शन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यातील स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर खास ड्रोन शोचं आयोजन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बुधवारी केलं.
Published : September 18, 2025 at 4:29 PM IST
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बुधवारी 75 वा वाढदिवस देशभरात अनोख्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वाढदिवसानिमित्त जगभरातून विविध माध्यमातून शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. तसंच देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. बुधवारी सायंकाळी हजारो पुणेकरांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी 11 वर्षात घेतलेले निर्णय ड्रोन शोच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले.
ड्रोन शो पाहण्यासाठी हजारो नागरिकांची उपस्थिती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस देशभरात 'सेवा पंधरवडा'च्या माध्यमातून विविध उपक्रमांनी साजरा होत आहे. राज्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानानं युक्त ड्रोन शोचं आयोजन स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर करण्यात आलं होतं. यावेळी हजारो पुणेकरांनी ड्रोन शो पाहण्यासाठी उपस्थिती लावली होती.
ड्रोन शोच्या माध्यमातून दिसला विकसित भारताचा संकल्प : ‘ज्योतीने तेजाची आरती’ या ड्रोन शोच्या माध्यमातून पुणेकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अमृतमहोत्सवी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत. अयोध्या आणि वाराणसीनंतर प्रथमच महाराष्ट्रात ड्रोन शो झाला. या ड्रोन शोच्या माध्यमातून विकसित भारताच्या संकल्पाचं दर्शन पुणेकरांना घडलं. थ्रीडी स्वरूपात असलेला हा ड्रोन शो २५ मिनिटांचा होता. या ड्रोन शोच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या कामगिरीसह पुण्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मानबिंदूंचं दर्शन पुणेकरांना घडलं. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विकसित भारताचा संकल्पही याद्वारे पुणेकरांना अनुभवता आला.
ड्रोन शोच्या माध्यमातून पाहता आल्या महामानवांच्या प्रतिकृती : या शोमध्ये भारताचा भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य दाखवण्यात आलं. मोदी सरकारच्या मागील अकरा वर्षांतील परिवर्तनामुळं भारताला नवी उंची मिळाली. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिकृती ड्रोन शोच्या माध्यमातून पुणेकरांनी आकाशात पाहता आल्या. यावेळी अयोध्या इथं साकारलेल्या भव्य राम मंदिराच्या निर्मितीचा उल्लेखही करण्यात आला.
हेही वाचा :
- माणगाव ग्रामपंचायतीची ज्येष्ठ नागरिकांना भेट, हयात असेपर्यंत मिळणार मोफत औषध; पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त अनोखा उपक्रम
- एखादं पान जाहिरात दिली असती तर चांगलं वाटलं असतं- पंतप्रधानांच्या वाढदिवसावरून खासदार सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- 75 वर्षांचे असताना देखील मोदी फिट; जाणून घ्या त्यांच्या फिटनेसचं रहस्यं