सर्व डॉक्टर एक दिवसाच्या संपावर; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होणार असल्याचा कशामुळे केला दावा?
राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील डॉक्टर नाराज झाले आहेत. आरोग्यव्यवस्थेत अराजकता निर्माण होईल, अशी डॉक्टरांनी संघटनेनं भीती व्यक्त केली होती.
Published : September 18, 2025 at 2:07 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:16 PM IST
मुंबई- राज्य वैद्यकीय परिषदेमधील मॉर्डन फार्मॉलॉजीमधील प्रमाणपत्राचा कोर्स पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना होमिओपॅथी डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यातील संपूर्ण डॉक्टर एकटवले आहेत. राज्यातील डॉक्टर आजपासून 24 तासांच्या संपावर जाणार आहेत.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोष कदम म्हणाले, राज्यातील 1.8 लाख ॲलोपॅथिक डॉक्टर हे संपावर जाणार आहेत. त्यामध्ये खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा समावेश आहे. असे असले तरी आपत्कालीन आणि अत्यंत महत्त्वाच्या सेवा सुरू राहणार आहेत. होमिपॅथीकरिता नोंदणीकृत असलेल्यांना अॅलोपॅथीमधून काम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय हा रुग्णांची सुरक्षितता आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा यांना धोका निर्माण करणार असल्याचं म्हटलं आहे.
यापूर्वी काय घडलं होतं?- होमिओपॅथी सीसीएमपीचा (Certificate Course in Modern Pharmacology) कोर्स पूर्ण केलेल्यांची होमिपॅथी नोंदणी करून घेण्याचे राज्य सरकारनं महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला (MMC) निर्देश दिले होते. तसेच त्यांना काही प्रकरणांमध्ये अॅलोपॅथीची औषधे रुग्णांना देण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश राज्य सरकारनं दिले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्रातील सदस्यानं आक्षेप घेतल्यानंतर राज्य सरकारनं अधिसूचना मागे घेतली होती. त्यानंतर डॉक्टरांनी 11 जुलैला करण्यात येणारा संप रद्द केला होता. त्यावेळी डॉक्टरांच्या संघटनेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन रुग्णांचा गोंधळ होत असल्याचं सांगितलं.
संपात कोण होणार सहभागी- राज्य सरकारनं 5 सप्टेंबरला अधिसूचना काढून वैद्यकीय नोंदणी प्रक्रिया करण्यात सुधारणा केली होती. त्यामुळे अॅलोपॅथिक डॉक्टर नाराज झाले. त्यांनी २४ तासांचा संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.संपात सर्व सरकारी संस्थामधील निवासी डॉक्टर, बृहन्मुंबई महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयामधील डॉक्टर, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील डॉक्टर सहभागी घेणार असल्याचे माहिती आयएमएनं दिली आहे.
आरोग्यसेवा व्यवस्थेत अराजकता निर्माण होईल- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी इशारा दिला की, जर सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर डॉक्टर हे देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत. रस्त्यावर उतरून लोकांना संभाव्य धोक्यांची माहिती देणार आहेत. अपुऱ्या प्रशिक्षित व्यक्तींना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी मिळेल, अशी भीती आयएमए महाराष्ट्रानं मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून व्यक्त केली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे चुकीचे निदान, रुग्णांवर दुष्परिणाम होणे आणि रुग्णांचे मृत्यू होण्याचे प्रकार घडू शकतात. लोकांमध्ये डॉक्टरांबद्दल गोंधळ, गैरसमज आणि अविश्वास निर्माण होईल. तसेच महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतादेखील धोक्यात येईल, असे असोसिएशननं पत्रात म्हटलं आहे. आरोग्यसेवा व्यवस्थेत अराजकता निर्माण होईल, असेही पत्रात नमूद केलं आहे.
- एमएमसी ही महाराष्ट्रातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी, नियमन आणि नैतिक वर्तनासाठी जबाबदार असलेली सरकारी संस्था आहे.
