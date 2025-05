ETV Bharat / state

'वेव्हज'मध्ये विविध सामंजस्य करार, राज्यात ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार! - WAVES 2025

'वेव्हज'मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महत्त्वाचे करार केले. ( ETV Bharat Reporter )

मुंबई : मुंबईतील बीकेसीमध्ये जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचं (वेव्हज) आयोजन करण्यात आलंय. चार दिवस ही परिषद चालणार असून आजचा दुसरा दिवस आहे. या परिषदेला देश-विदेशातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर आले आहेत. या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी, क्रिएटिव्हिटी, कंटेंट रायटर, संगीत, चित्रपट आदी क्षेत्राबद्दल चार दिवस विविध कार्यक्रम चालणार आहेत. तसंच परदेशातील गुंतवणूकही भारतात केली जाणार आहे. दरम्यान, या परिषदेत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महत्त्वाचे करार केले आहेत. गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे पाऊल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "आज ४३ कंपनीसोबत एक इंडेक्स आम्ही केला आहे. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहोत. ही या परिषदेतील मोठी गोष्ट आहे. आपण दोन युनिव्हर्सिटीसोबत करार केला आहे. तसंच फॉरेन युनिव्हर्सिटी आपण नवी मुंबई आणणार आहोत. त्यामुळं आता देशातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची गरज नाही. तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण नवी मुंबईत आणि देशातच मिळेल. याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिनिधी आले आहेत. त्यामुळं परिषदेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. तसंच वेव्हजच्या पहिल्या परिषदेचा महाराष्ट्राला बहुमान मिळाला. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

