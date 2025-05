ETV Bharat / state

'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, "नावच पुरेसं बोलकं..." - OPERATION SINDOOR

Published : May 7, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 5:10 PM IST

मुंबई : भारतीय लष्करानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला करुन जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला. भारतीय लष्कराच्या जवानांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) राबवत बुधवारी पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे नावच पुरेसं बोलकं आहे, भारत हल्ला सहन करणार नाही, हे दाखवून दिलं, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. दरम्यान, आज १०० दिवस बक्षीस वितरण कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच या हल्ल्याबाबत भारतीय लष्कराचं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केलं. भारत हल्ला सहन करणार नाही : दरम्यान, मंत्रालयात १०० दिवसांचा कृती आराखडा याचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर बुधवारी बक्षीस वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिन्ही लष्करी दल, केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'ऑपरेशन सिंदूर'बद्दल अभिनंदन केलं. "भारतीय सैन्यानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, भारत हल्ला सहन करणार नाही. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे नावच पुरेसं बोलकं आहे. पाकिस्तान येथील दहशतवाद्यांचे ९ अड्डे अचूकपणे एअर स्ट्राईक करून पूर्णतः उद्ध्वस्त केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व देशवासीयांचे मन:पूर्वक अभिनंदन!," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

