अखेर 'रमी'चा डाव नडलाच: कोकाटेंना क्रीडा खात्याची जबाबदारी तर दत्ता भरणेंच्या गळ्यात कृषीखात्याची माळ - MAHARASHTRA CABINET RESHUFFLE

मंत्री माणिकराव कोकाटे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : August 1, 2025 at 2:01 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 2:20 AM IST 2 Min Read

मुंबई : वादग्रस्त कृषीमंत्री मणिकराव कोकाटे यांना अखेर रमीचा डाव चांगलाच महागात पडलाय. गुरूवारी रात्री उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपलं खातेबदल जाहीर केलं. दत्तात्रय भरणे हे आता महायुती सरकारचे नवे कृषीमंत्री असतील, यावर शिक्कामोर्तब झालंय. तर माणिकराव कोकाटे यांना क्रीडा व युवक कल्याण खाते देण्यात आलं आहे. पत्र (Reporter) रात्री उशिरा खातेबदलाची घोषणा : माणिकराव कोकाटे यांचं खातं बदलून त्यांना दत्तात्रय भरणेंकडचं क्रीडा व युवक कल्याण खातं देण्यात आलं. तर कोकटे यांच्याकडं असलेल्या कृषी खात्याची माळ दत्तात्रय भरणेंच्या गळ्यात पडलीय. रमी प्रकरणानंतर विरोधकांकडून कोकाटेंच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही गंभीर दखल घेत हे वर्तन योग्य नसल्याचं सांगत अजित पवारांना योग्य तो संदेश दिला होता. त्यामुळे अजित पवारांनाही गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी माणिकराव कोकाटेंना दालनात बोलावून समज दिली होती. तेव्हापासूनच कोकाटे काहीसे शांत झालेले पाहायला मिळात होते.

अजित पवारांवर का आली ही वेळ? : आधी धनंजय मुंडे आणि आता माणिकराव कोकाटे. काही महिन्यांच्या अंतरात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर इतक्या महत्त्वाच्या खात्याची दोनदा खांदेपालट करण्याची नामुष्की ओढावलीय. पावसाळी अधिवेशनात माणिकराव कोकाटे यांचा सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळतानाचा व्हिडिओ रोहित पवारांनी समोर आणल्यानंतर राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं होतं. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल माध्यमावर हा व्हिडिओ सर्वप्रथम पोस्ट केला होता. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून सातत्यानं महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवत त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न सुरू होता. माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून सुरू होती. मात्र तरीही राजानाम्याऐवजी केवळ डिमोशन झाल्यानं माणिकराव कोकाटेंनी हा निर्णय काहीसा दिलासाच मानायला हवा. कोकाटे आणि वाद यांच जुनं नातं : माणिकराव कोकाटे आणि वाद यांचं नातं काही नवं नाही. यापूर्वीही अनेकदा माणिकराव कोकाटे हे आपल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहिलेत. मागे एकदा त्यांनी शेतकऱ्यांबाबत असंच वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा पक्षानं त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली नव्हती. तो वाद शमताच यंदाच्या अधिवेशनात त्यांचा भर सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळतानाचा व्हिडिओ समोर आला. यावरून वातावरण तापलेलं असतानाच दुसऱ्या दिवशी मीडियाला प्रतिक्रिया देताना कोकाटे शेतकऱ्यांचा उल्लेख करतना पुन्हा एकदा बरळले. त्यानंतर काय झालंय याची कल्पना येताच कोकाटे शांत झाल्याचं पाहायला मिळालं. अखेर गुरुवारी रात्री उशिरानं कोकाटे यांचं खातं बदलण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. कोकाटे यांच्याकडं भरणेंचं क्रीडा आणि युवक कल्याण खातं देण्यात आलंय. तर कृषी हे वजनदार खातं आता अजित पवारांचे विश्वासू दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे सोपवण्यात आलंय. खाते बदल ही काही कारवाई आहे का? : खाते बदल ही काही कारवाई आहे का?, असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी विचारलाय. "आता महायुती सरकारनं रमीला राज्य खेळाचा दर्जा देत, सत्ताधारी नेते आणि मंत्र्यांना सभागृहात पत्ते घेऊन जाण्याची परवानगी द्या," अशी खोचक टीका दानवे यांनी केलीय. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, "हा महायुतीचा अंतर्गत निर्णय असून मुख्यमंत्री आणि अजित पवारांनी चर्चा करून घेतलेला निर्णय योग्यच असेल," अशी प्रतिक्रिया मीडियाशी बोलताना दिली.

