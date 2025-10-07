मुंबईत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत 9 महत्वाचे निर्णय
आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 9 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Published : October 7, 2025 at 6:00 PM IST
मुंबई : मंगळवारी (7 ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 9 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महसूल विभागातील दोन निर्णय, वस्त्रोद्योग विभागातील दोन निर्णय, उद्योग विभाग, विधि व न्याय विभाग, नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रत्येकी एक निर्णय घेण्यात आला आहे.
बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?
- महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दिष्ट. (उद्योग विभाग)
- राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग)
- तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार. (महसूल विभाग)
- मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार. (गृहनिर्माण विभाग)
- अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)
- स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
- खासगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता.
(विधि व न्याय विभाग)
पूरग्रस्तासांठी हेक्टरी 47 हजार रुपयांची मदत : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारनं अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी सरकारकडून हेक्टरी 47 हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 18500 हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. राज्यातील बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकूण 31 हजार 628 कोटी रुपयाचे पॅकेज सरकारनं जाहीर केलं आहे.
हेही वाचा :
- पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर; 50 हजार कोटींच्या विकासकामांचे करणार लोकार्पण
- पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्धाटन, मुंबईतील दुसरं मोठं विमानतळ तयार
- गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' बनले; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं