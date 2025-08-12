ETV Bharat / state

महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय - MAHARASHTRA CABINET MEETING

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली. यामध्ये पोलीस भरतीला मंजुरी देण्यात आली. लवकरच १५००० पोलिसांच्या भरतीला त्यामुळे सुरुवात होईल.

मंत्रालय
मंत्रालय (Etv Bharat file image)
Published : August 12, 2025 at 1:19 PM IST

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. आजच्या बैठकीत एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये गृह विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा विभाग, विमानचालन विभाग आणि सामाजिक न्याय तसंच विशेष सहाय्य विभाग या विभागातील निर्णय घेण्यात आले. तर तरुणांसाठी महत्वाचा निर्णय म्हणजे जे तरुण पोलीस दलात भरती होण्यास इच्छुक आहेत, अशा तरुणांसाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे बैठकीला मंत्री भरत गोगावले आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर असल्यामुळं चर्चांना उधाण आलं आहे. १५ ऑगस्टला रायगडमध्ये ध्वजारोहणाचा मान न मिळाल्यामुळं शिवसेना गोटात नाराजी असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.


आजच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?
१) महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी (गृह विभाग)
२) राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण. (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
३) सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय (विमानचालन विभाग)
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)



मागसलेल्या घटकांना मोठा दिलासा - आजच्या बैठकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत येणाऱ्या महामंडळांकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसंच शासनाच्या हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळं कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात 11,294 प्रलंबित कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. एनएसके आणि एफडीसीचे 30,000 कर्जदारांना कर्ज देणे बाकी होते, त्यांनाही कर्ज मिळणार आहे. तसंच विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करुन शासनाने अत्यंत उपयोगी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं तळागळातील, आदिवासी, दलित आणि मागासलेल्या घटकांना याचा लाभ घेता येईल, अशी प्रतिक्रिया राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.

कोणतीही नाराजी नाही - दुसरीकडे नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटलेला नाही, मात्र या ठिकाणी ध्वजारोहण कोण करणार याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नाशिक येथे मंत्री गिरिश महाजन ध्वजारोहण करणार आहेत. तर दुसरीकडे रायगड येथे मंत्री अदिती तटकरे या ध्वजारोहण करणार आहेत. त्यामुळं शिवसेना पक्षात नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. तर मंत्री भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, म्हणून ते आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले का? यावर बोलताना शिरसाट म्हणाले की, आमच्यात कोणतीही नाराजी नाही. एकनाथ शिंदे हे श्रीनगरला आहेत, ते आज दुपारपर्यंत मुंबईत पोहचतील. त्यामुळं ते बैठकीला येऊ शकले नाहीत. पालकमंत्रीपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्र बसून घेतील, पण आमच्यात कोणतीही नाराजी नाही, असं शिरसाट यांनी सांगितलं.

