ETV Bharat / state

टाटा सेंटरमध्ये रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ; जाणून घ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय कोणते? - DEVENDRA FADNAVIS ON CABINATE

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पार पडली. या बैठकीत टाटा सेंटरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या आयुर्वेदिक कॅन्सर रुग्णालयासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाला.

Devendra Fadnavis On Cabinate
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची प्रत्येक आठवड्यातील बैठक आज मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील तीन निर्णय घेण्यात आले. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईतील प्रसिद्ध टाटा मेमोरिअल सेंटरमध्ये एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात 42,892 कोटींची गुंतवणूक : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अनेक कंपन्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 8 सामंजस्य करार आणि 2 रणनीतिक करार केले आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रात 42 हजार 892 कोटींची गुंतवणूक आज करण्यात आली आहे. यामुळं 25 हजार 892 रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. तसेत हायपरलूप प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. दरम्यान, या करारानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "महाराष्ट्र राज्य हे 'डेटा सेंटर कॅपिटल' आणि 'सौरऊर्जा एकत्रिकरण कॅपिटल' म्हणून पुढं येत आहे. अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करताहेत. दरम्यान, यूकेसोबत रणनीतिक करार झाल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. आज विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकींसाठी महत्त्वाचे 8 सामंजस्य करार (MoUs) आणि 2 रणनीतिक करार करण्यात आले. यातून 42 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन 28 हजारांपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती होणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

कोणते आहेत महत्वाचे निर्णय ...? :

1) मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.

2) कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमीटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.697/3/6 मधील 2 हे. 50 आर जमीन देणार.

3) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.

4) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर 29 दिवस तत्त्वावर कार्यरत 17 कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता.

हेही वाचा :

  1. आयएएस तुकाराम मुंढे यांची 20 वर्षात 23 वेळा बदली; कोणत्या मंत्रालयात जबाबदारी सांभाळणार?
  2. महादेवी हत्तीणीबाबतचा मंगळवारी होणार फैसला? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बोलावली बैठक
  3. पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न, अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेऊन लोकांनी खबरदारी घ्यावी, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची प्रत्येक आठवड्यातील बैठक आज मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील तीन निर्णय घेण्यात आले. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईतील प्रसिद्ध टाटा मेमोरिअल सेंटरमध्ये एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात 42,892 कोटींची गुंतवणूक : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अनेक कंपन्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 8 सामंजस्य करार आणि 2 रणनीतिक करार केले आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रात 42 हजार 892 कोटींची गुंतवणूक आज करण्यात आली आहे. यामुळं 25 हजार 892 रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. तसेत हायपरलूप प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. दरम्यान, या करारानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "महाराष्ट्र राज्य हे 'डेटा सेंटर कॅपिटल' आणि 'सौरऊर्जा एकत्रिकरण कॅपिटल' म्हणून पुढं येत आहे. अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करताहेत. दरम्यान, यूकेसोबत रणनीतिक करार झाल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. आज विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकींसाठी महत्त्वाचे 8 सामंजस्य करार (MoUs) आणि 2 रणनीतिक करार करण्यात आले. यातून 42 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन 28 हजारांपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती होणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

कोणते आहेत महत्वाचे निर्णय ...? :

1) मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.

2) कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमीटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.697/3/6 मधील 2 हे. 50 आर जमीन देणार.

3) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.

4) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर 29 दिवस तत्त्वावर कार्यरत 17 कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता.

हेही वाचा :

  1. आयएएस तुकाराम मुंढे यांची 20 वर्षात 23 वेळा बदली; कोणत्या मंत्रालयात जबाबदारी सांभाळणार?
  2. महादेवी हत्तीणीबाबतचा मंगळवारी होणार फैसला? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बोलावली बैठक
  3. पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न, अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेऊन लोकांनी खबरदारी घ्यावी, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA CABINETAYURVEDIC CANCER HOSPITALमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसटाटा सेंटरमध्ये रुग्णालयDEVENDRA FADNAVIS ON CABINATE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.