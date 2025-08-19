मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची प्रत्येक आठवड्यातील बैठक आज मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील तीन निर्णय घेण्यात आले. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईतील प्रसिद्ध टाटा मेमोरिअल सेंटरमध्ये एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात 42,892 कोटींची गुंतवणूक : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अनेक कंपन्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 8 सामंजस्य करार आणि 2 रणनीतिक करार केले आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रात 42 हजार 892 कोटींची गुंतवणूक आज करण्यात आली आहे. यामुळं 25 हजार 892 रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. तसेत हायपरलूप प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. दरम्यान, या करारानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "महाराष्ट्र राज्य हे 'डेटा सेंटर कॅपिटल' आणि 'सौरऊर्जा एकत्रिकरण कॅपिटल' म्हणून पुढं येत आहे. अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करताहेत. दरम्यान, यूकेसोबत रणनीतिक करार झाल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. आज विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकींसाठी महत्त्वाचे 8 सामंजस्य करार (MoUs) आणि 2 रणनीतिक करार करण्यात आले. यातून 42 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन 28 हजारांपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती होणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
कोणते आहेत महत्वाचे निर्णय ...? :
1) मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचं रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.
2) कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमीटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.697/3/6 मधील 2 हे. 50 आर जमीन देणार.
3) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.
4) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर 29 दिवस तत्त्वावर कार्यरत 17 कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता.
