लंडनमध्ये ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ या ठिकाणी 'महाराष्ट्र भवन' उभारणार, राज्य शासनाकडून ५ कोटींचा निधी मंजूर - MAHARASHTRA BHAVAN

लंडनमध्ये ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ या ठिकाणी 'महाराष्ट्र भवन' उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून ५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.

अजित पवार
अजित पवार (File Image)
Published : August 26, 2025 at 7:13 PM IST

मुंबई - लंडनमधील मराठीजनांबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. लंडनमधील मराठीजनांना आपल्या हक्काचे आणि स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक भवन मिळावे, यासाठी आता महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून लंडनमध्ये 'महाराष्ट्र भवन' उभारण्यात यावे, या मागणीनं जोर धरला होता. आता ही मागणी पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्र मंडळ, लंडन या संस्थेकडून ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यात यावे यासाठी प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान, लंडनमधील ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ची इमारत खरेदी करुन तेथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळं आता लंडनमधील मराठीजनांना स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक भवन मिळणार आहे.



गणेशोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र भवनाची भेट - लंडनमधील ‘महाराष्ट्र भवन’साठी राज्य सरकारकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळं महाराष्ट्र शासनाने लंडनमधील मराठीजनांना गणेशोत्सवानिमित्त ही भेट दिल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळं लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. दरम्यान, गेल्या ९३ वर्षांपासून महाराष्ट्र मंडळ ही संस्था विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सण, उत्सव आणि सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. १९३२ मध्ये महात्मा गांधींचे वैयक्तिक सचिव डॉ. एन. सी. केळकर यांनी या महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली होती. भारताबाहेरील आणि युनायटेड किंगडममधील सर्वात जुन्या मराठी संस्थांपैकी महाराष्ट्र मंडळ ही एक संस्था जुनी आहे.

सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना मिळेल - दुसरीकडे गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र मंडळाच्या स्थापनेपासूनच लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची वास्तू ही भाडेतत्त्वावर होती. त्यामुळे मराठीजनांसाठी स्वतःच्या मालकीचे महाराष्ट्र भवन असावे, अशी लंडनमधी मराठीजनांची मागणी होती. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून लंडन आणि आसपासच्या मराठी बांधवांना सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एकत्र आणणे, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जतन करणे आदी उपक्रम संस्थेच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत. सध्या लंडन आणि परिसरातील 1 लाखाहून अधिक मराठी बांधव या महाराष्ट्र मंडळाशी जोडले गेले आहेत. महाराष्ट्र भवनामुळे मराठी साहित्य, कला, नृत्य, परंपरा, संगीत आणि सण-उत्सवांच्या माध्यमातून भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

