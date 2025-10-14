महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरणामुळं 5 लाखांवर रोजगारनिर्मिती होणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
Published : October 14, 2025 at 3:03 PM IST
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विधि व न्याय विभाग, उद्योग विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या तीन विभागातील निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळं मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?
- उद्योग विभाग : महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले. या धोरण कालावधीत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, पाच लाखांवर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहे. यामुळं कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार असून, शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार आहे. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. पाच वर्षांसाठी 500 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.
- विधि व न्याय विभाग : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात 2 हजार 228 पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
आज मंत्रालयात एकच गर्दी...
एकीकडे राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी मंत्री, मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, पीए, आमदार, आमदारांचे पीए, विविध पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांची गर्दी दिसून आली. तर दुसरीकडे, महाविकास आघाडी व मनसेच्या शिष्टमंडळानंही आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. यावेळी शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडाव्या, यासंदर्भात निवेदन देण्यात आलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, खासदार वर्षा गायकवाड, शेकापचे जयंत पाटील, माकपचे अजित नवले, समाजवादी पार्टीचे रईस शेख, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सुभाष लांडे आदी नेते उपस्थित होते. याचबरोबर, मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वार बाहेर अभ्यांगतांची प्रवेशासाठी गर्दी होती. त्यामुळं मंत्रालयात आज मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली. या गर्दीचा ताण मंत्रालयातील सुरक्षा यंत्रणेवर दिसून आला.
