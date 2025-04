ETV Bharat / state

'औरंगजेबानं नागरिकांवर अत्याचार केले, मात्र काही लोक त्याला नायक मानतात': राजनाथ सिंहांचा हल्लाबोल - RAJNATH SINGH ON AURANGZEB

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 19, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 8:14 AM IST 2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर : "औरंगजेब यानं नागरिकांवर प्रचंड अन्याय अत्याचार केले. त्यांचा धर्म बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही काही लोक त्याला नायक मानतात. या लोकांनी पंडित नेहरू यांचं पुस्तक वाचावं, म्हणजे औरंगजेब किती क्रूर राजा होता, याची प्रचिती येईल," असा हल्लाबोल केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. राजनाथ सिंह यांच्याहस्ते महाराणा प्रताप यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचं कॅनॉट परिसरात अनावरण करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री संजय शिरसाट, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह खासदार आणि आमदारांची उपस्थिती होती. राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, भागवत कराड, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, नंदुभाऊ घोडेले आदी मान्यवर (Reporter) महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्याचं अनावरण : "मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सर्वस्व अर्पण करणारे महाराणा प्रताप हे इतिहासातील अद्वितीय योद्धे होते. त्यांच्या पुतळ्याचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीत अनावरण करताना मला अभिमान वाटतो," अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महाराणा प्रताप यांच्या कार्याला मानवंदना दिली. महाराणा प्रताप यांच्या 16 फुटी अश्वारूढ पुतळ्याचं अनावरण शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगरातील कॅनॉट गार्डन इथं त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप यांच्या कार्यात साम्य असल्याचं नमूद करत राजनाथ सिंह म्हणाले, "या महापुरुषांनी केवळ शौर्यानं लढा दिला नाही, तर समाजाला एकत्र आणून राष्ट्रहिताचं कार्य केलं. त्यांची सेना सर्व समाज घटकांतील होती. ज्यामध्ये आदिवासी, मुस्लीम, इतर समाजांचे प्रतिनिधित्व होते. त्यामुळेच हे नेते केवळ युद्धनायक नव्हते, तर एकात्मतेचं प्रतीक होते," असं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.

