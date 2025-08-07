कोल्हापूर- नांदणी मठातील महादेवी ऊर्फ माधुरी हत्तीणीच्या परतीची आशा आता सर्वत्र निर्माण झाली आहे. वनताराच्या सीईओसह राज्य सरकारकडून महादेवी हत्तीण परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच नांदणी मठात आज कायदेविषयक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ॲड. असीम सरोदे यांनी जनतेनं दिलेल्या लढ्याचं कौतुक करत कायदेविषयक माहिती दिली.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कोल्हापूरकरांची माफी मागितल्यानंतर ‘वनतारा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी आणि त्यांची टीम बुधवारी कोल्हापुरात दाखल झाली होती. “कोल्हापूरकरांना त्यांची माधुरी परत मिळावी, यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू,” असे आश्वासन विहान करणी यांनी नांदणी मठाधिपतींशी झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिले.
न्यायालयीन निर्णयाबाबत चर्चा- गुरुवारी लगेचच नांदणी मठात एक महत्त्वाची कायदेविषयक बैठक पार पडली. या बैठकीत माधुरी हत्तीणीची मालकी, देखरेख आणि न्यायालयीन निर्णयाबाबत स्पष्ट दिशा मिळवण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीला मठाधिपती जिनसेन महास्वामी, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोल्हापूरकरांच्या लढ्याचं कौतुक- यावेळी बोलताना ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयीन यंत्रणांवर विश्वास कायम ठेवण्याचं आवाहन करत लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले. “न्यायालयाने काहीवेळा निराशा केली असली, तरी कोल्हापूरकरांनी ‘जनतेचे न्यायालय’ किती प्रभावी ठरू शकतं, हे दाखवून दिलं आहे,” असे ते म्हणाले. सर्वधर्मीय कोल्हापूरकरांनी एकत्र येऊन घेतलेल्या या सामूहिक लढ्याचं त्यांनी विशेष कौतुक केलं.
वनतारा आणि राज्य सरकारमधील करार, देखभाल जबाबदारी, वैद्यकीय तपासणी आणि पुनर्वसन यंत्रणा या सर्व बाबतीत पारदर्शकता हवी. मठ आणि हत्तीवर कोणत्याही राजकीय किंवा आर्थिक गटाचा दबाव असू नये-वकील, असीम सरोदे
पेटा संस्थेला दिला सल्ला- प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या ‘पेटा’ या संस्थेला तटस्थ आणि विश्वासार्ह राहण्याचा सल्ला ॲड. सरोदे यांनी दिला. “पक्षपाती किंवा अतिरेकी भूमिकांमुळे संस्थेची विश्वसनीयता धोक्यात येऊ शकते,” याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. तसेच “महादेवी हत्तीणीचं आरोग्य, तिचं संरक्षण आणि तिच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. असे झाले तर कोणताही वाद निर्माण राहणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. बैठकीच्या शेवटी, सर्व उपस्थितांनी एकमतानं ही बाब केवळ कायदेशीर लढा नसून, संपूर्ण जीवसृष्टीच्या कल्याणासाठीची जबाबदारी असल्याचं मत व्यक्त केलं.
जनतेत आनंदाचं वातावरण- दरम्यान, राज्य सरकारनं माधुरी हत्तीणीला वनतारामध्ये पाठविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वनतारा संस्था, राज्य सरकार आणि नांदणी मठ यांच्यात समन्वय साधून महादेवी हत्तीणीच्या परतीसाठी न्यायालयात संयुक्त पुढाकार घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे हत्तीण कोल्हापुरात परत येणार असल्याच्या शक्यतेनं जनतेत आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
