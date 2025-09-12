महादेवी हत्तीणीचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली महत्त्वाची सुनावणी!
महादेवी हत्तीण यंदाच्या नवरात्रोत्सवात मठात यावी, अशी अपेक्षा कोल्हापूरकर करत आहेत.
Published : September 12, 2025 at 7:30 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी इथल्या महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीबाबत शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. परंतु, हत्तीणीला कोल्हापुरात परत पाठवण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील अंतिम निर्णय उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवला आहे. दरम्यान, नांदणीच्या स्वस्तश्री जिनसेन पठारक भट्टाचार्य मठाकडून सोमवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर नांदणी मठात महादेवी हत्तीण परत येण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे. तसंच महादेवी हत्तीण यंदाच्या नवरात्रोत्सवात मठात यावी, अशी अपेक्षा कोल्हापूरकर करत आहेत.
मठ आणि सरकारची बाजू मांडण्यात आली : सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारनं हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यानंतर आज न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांकडून मठ आणि सरकारची बाजू मांडण्यात आली. महादेवी हत्तीणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वनतारा इथं हलवण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं होतं. परंतु नांदणी आणि कोल्हापूरकरांनी महादेवीसाठी केलेले निकराचे प्रयत्न आणि जन आंदोलन, याची सरकारला नोंद घ्यावी लागल्याचं सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आलं. तसंच, नांदणीच्या जागेवर वनताराच्या देखरेखीखाली आधुनिक हत्ती पुनर्वसन केंद्र उभारलं जाईल आणि तिथंच महादेवी हत्तीणीवर उपचार केलं जातील, असंही सरकारी वकिलांनी सांगितलं.
पेटावर चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोप : दुसरीकडे, पेटाच्या वकिलांनी महादेवी हत्तीणीची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगून मठात कोणत्याही वैद्यकीय सुविधा नसल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयानंही हत्तीणीचा उपचार नेमका कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोशल मीडियावरील व्हिडिओंचा आधार देत, वनतारानं हत्तीण निरोगी आणि आनंदी असल्याचे व्हिडीओजमधून दाखवून दिल्याचं सांगितलं. तसंच त्यांनी पेटावर चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोपही केला
उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवला अधिकार : सुनावणीत न्यायालयानं समितीची कार्यमर्यादा विचारली असता, राज्य सरकारतर्फे ही समिती देशातील पाळीव हत्तींच्या देखरेख व निर्णयासाठी जबाबदार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयानं महादेवी पुनर्वसनाचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीनेच घ्यावा, असे निर्देश दिले. तसंच याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान अॅड. सुंधांशू चौधरी, अॅड. आनंद लांडगे, अॅड. योगेश पांडे, सुदीप जैन (मेरठ), विशाल नेहरा उपस्थित होते.
नवरात्रोत्सवात महादेवी परत येण्याची ग्रामस्थांची आशा : स्वस्तश्री जिनसेन पठारक भट्टाचार्य मठाला 2 हजार वर्षांचा वारसा आहे. तर चारशे वर्षांपासून या मठात हत्तीचे संगोपन केलं जातं. नांदणी गावात माधुरी म्हणजेच महादेवी हत्तीण देवीस्वरूप मानली जाते. त्यामुळं नवरात्र उत्सवापूर्वीच ती परत यावी, अशी नांदणी ग्रामस्थांची आशा आहे. मठाचे मठाधिपती स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी यांनी देखील या जनआंदोलनात सहभागी झालेल्यांचे आभार मानत महादेवी हत्तीण नवरात्रोत्सवात मठात परतेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
महादेवीला नांदणीत परत आणण्याचा मार्ग सुकर : "राज्य सरकार वनतारा आणि नांदणी मठाच्या संयुक्त याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अडथळा आता संपला आहे. उच्च अधिकार समितीकडे नांदणी मठानं अर्ज करावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. यामुळं सोमवारी माझ्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात येईल, यावर सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक निर्णय देईल," अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
