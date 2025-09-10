ETV Bharat / state

लोकशाहीचा गळा घोटणारा कायदा रद्द करा; जन सुरक्षा कायद्याविरोधात रायगडमध्ये महाविकास आघाडीची निदर्शने

जन सुरक्षा कायद्याविरोधात (Public Safety Act) महाविकास आघाडीकडून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आलं असून आज राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे.

Maha Vikas Aghadi protest
रायगडमध्ये महाविकास आघाडीची निदर्शने (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 3:30 PM IST

रायगड : राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या जन सुरक्षा विधेयक कायद्याविरोधात (Public Safety Act) महाविकास आघाडीने आज राज्यभर आंदोलन सुरू केलय. रायगड जिल्ह्यात देखील ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शनं केली. महाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकाळपासूनच आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं जमून सरकारविरोधात हल्लाबोल केला.



जनतेचा आवाज दाबणार नाही : "जन सुरक्षा कायदा मान्य नाही. लोकशाहीचा गळा घोटणारा कायदा रद्द करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. आंदोलकांनी हातात बॅनर, फलक घेतले होते तर काळ्या फिती बांधून त्यांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.

रायगडमध्ये महाविकास आघाडीची निदर्शने (ETV Bharat Reporter)



जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न : या निदर्शनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात सरकारवर टीका केली. “हा जन सुरक्षा कायदा म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने हा कायदा लादलाच, तर इंग्रजांना जसं जनतेनं हुसकावून लावलं होतं, तशीच वेळ या सरकारवर येईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.



वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चोख बंदोबस्त : महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही या कायद्याला थेट लोकशाही आणि संविधानासाठी धोका असल्याचा आरोप केला. तसंच राज्यभर उग्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. स्थानिक पातळीवर नागरिक, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांनी या निदर्शनांना पाठिंबा दिला. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. आंदोलकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन पार पाडलं. महाविकास आघाडीनं स्पष्ट केलं की, हा कायदा परत घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही.

