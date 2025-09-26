ETV Bharat / state

माधुरी नांदणीत परतणार; पुनर्वसन प्रक्रियेला गती, 6 ऑक्टोबरपर्यंत पुनर्वसनाचा आराखडा देण्याचे आदेश

माधुरी हत्तीणीबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर माधुरी नांदणी परतण्याचे सकारात्मक संकेत निर्माण झाले आहेत.

Madhuri Elephant
माधुरी हत्तीण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : नांदणी मठ आणि गावकरी गेल्या काही महिन्यांपासून माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीची प्रतीक्षा करत आहेत. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीच्या सुनावणीत गुरुवारी सकारात्मक घडामोड घडली आहे. माधुरी हत्तीणीला कायमस्वरूपी नांदणीतच पुनर्वसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वनतारा संस्था आणि नांदणी मठ संस्थान यांना 6 ऑक्टोबरपर्यंत पुनर्वसनाचा संयुक्त आराखडा सादर करण्याचे आदेश समितीनं दिले आहेत. गुरुवारी (25 सप्टेंबर) पार पडलेल्या या सुनावणीला महाराष्ट्र शासन, वनतारा संस्था, नांदणी मठ संस्थान आणि पेटा यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सकारात्मक वातावरणात सुनावणी : निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली उच्चाधिकार समितीची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. सकारात्मक वातावरणात झालेल्या या सुनावणीत समितीनं स्पष्टपणे नमूद केलं की, "या प्रकरणात कोणतेही राजकीय अथवा धार्मिक मुद्दे गौण आहेत. तसेच, संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू केवळ माधुरी हत्तीणीचं आरोग्य आणि सुरक्षितता असेल".

Madhuri Elephant
माधुरी हत्तीण (ETV Bharat)

6 एकरांवर होणार हत्तीणीचं नवं घर : नांदणी मठ संस्थाननं माधुरी हत्तीणीच्या पुनर्वसनासाठी 6 एकर जागा निश्चित केली आहे. या ठिकाणी सेवा-सुश्रुषा व उपचार केंद्र उभारण्याची जबाबदारी वनतारा संस्थेनं स्वीकारली आहे. वनताराचे तज्ञ डॉक्टर, आर्किटेक्ट आणि अभियंते यांनी जागेची पाहणी करून ती हत्तीणीच्या निवासासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या संदर्भात प्राथमिक आराखडा समितीकडं सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं संपूर्ण प्रक्रियेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळणार आहे, अशी माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली.

Madhuri Elephant
माधुरी हत्तीण (ETV Bharat)

6 तारखेला संयुक्त आराखडा देण्याचे आदेश : उच्चाधिकार समितीनं पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे. त्याआधी वनतारा संस्था आणि नांदणी मठ संस्थाननं 6 ऑक्टोबरपूर्वी संयुक्त पुनर्वसन आराखडा समितीकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या, अपेक्षित सुविधा आणि पूर्णत्वासाठी लागणारा कालावधी यांचा तपशील असणं अनिवार्य आहे.

संयुक्त आराखडा सादर झाल्यानंतर, पेटा संस्थेला आपली भूमिका मांडण्यासाठी किंवा आक्षेप नोंदवण्यासाठी 10 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यासोबतच, माधुरी हत्तीणीच्या सद्यस्थितीचं आणि आरोग्याचं परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली.

हत्तीणीचं पुनर्वसन हाच मुद्दा महत्वपूर्ण : नांदणी मठ संस्थानानं 700 वर्षांच्या परंपरेनुसार चातुर्मासकाळात भक्तांना माधुरी हत्तीणीसोबत धार्मिक विधी करण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती सुनावणीदरम्यान मांडली होती. मात्र, उच्चाधिकार समितीनं हा मुद्दा बाजूला ठेवत हत्तीणीच्या पुनर्वसनालाच प्राधान्य दिलं. संपूर्ण कार्यवाहीचं मुख्य उद्देश माधुरीच्या चांगल्या आरोग्यासाठी वेळेवर आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणं हेच असेल, असं समितीनं स्पष्टपणं सांगितलं.

Madhuri Elephant
माधुरी हत्तीण (ETV Bharat)

नांदणीसह कोल्हापूरकरांच्या भावना अधिक दृढ : गेल्या काही महिन्यांत माधुरी हत्तीणीच्या गुजरात येथील स्थलांतराविरोधात नांदणीसह कोल्हापूर परिसरातील गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली होती. माधुरीशी त्यांचा असलेला भावनिक संबंध आणि श्रद्धा हे यामागचं प्रमुख कारण होतं. मात्र, अलीकडील सुनावणीनंतर नांदणीत आनंदाचं वातावरण निर्माण होणार आहे. माधुरीच्या घरवापसीमुळे गावात पुन्हा एकदा उत्साह आणि ऊर्जा परतणार असल्याचं मत मठाचे विश्वस्त सागर शंभूशेटे यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT ON MADHURI ELEPHANTमाधुरी हत्तीण वनताराMADHURI ELEPHANT RETURN NANDANIMADHURI ELEPHANT HPC HEARINGMADHURI ELEPHANT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.