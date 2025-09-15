राहाता तालुक्यात लंपीचा कहर, आतापर्यंत 30 जनावरांचा मृत्यू
तालुक्यात एकूण 84 हजार 784 जनावरांपैकी 83 हजार 100 जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झालं आहे.
Published : September 15, 2025 at 3:40 PM IST
अहिल्यानगर : राहाता तालुक्यात गेल्या दीड महिन्यापासून लंपी या संसर्गजन्य आजारानं शिरकाव केला असून तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. आतापर्यंत या आजारामुळं तब्बल 30 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. तालुक्यात एकूण 84 हजार 784 जनावरांपैकी 83 हजार 100 जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झालं आहे. लसीकरणाचं प्रमाण मोठं असलं तरी मृत्यूचं प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे यंदा संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वप्रथम राहाता तालुक्यात लंपीचा प्रादुर्भाव झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
पंचनामे करावेत आणि भरपाई देण्यात यावी : राहाता तालुक्यातील केलवड गावात या आजाराचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला आहे. गावात सहा जनावरांचा लंपीमुळं मृत्यू झाला आहे. ग्रामस्थांच्या मते गावात एकूण दहा ते बारा जनावरे दगावली असावीत. मात्र पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे केवळ तीन जनावरांची नोंद आहे. त्यामुळं तालुक्यातील प्रत्यक्ष मृत्यूचा आकडा अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून जनावरांच्या मृत्यूबाबत योग्य नोंदी करून पंचनामे करावेत आणि भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
त्वरित पशुसंवर्धन विभागाला कळवा : लंपी आजार प्रतिबंधासाठी जनावरांचे वेळेवर लसीकरण करणं अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर गोठा व परिसराची स्वच्छता राखणं, डास, माशा आणि गोचीड यांचं नियंत्रण करणं गरजेचं आहे. कारण या कीटकांद्वारे आजाराचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं राहाता तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन वेन्दे यांनी सांगितलं आहे. तसंच शेतकऱ्यांनी जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्वरित पशुसंवर्धन विभागाला कळवावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, शासनाकडून योग्य ती भरपाई मिळावी आणि पशुवैद्यकीय विभागानं गावोगावी जाऊन तपासणीसह पंचनामे करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनाकडून होत आहे.
