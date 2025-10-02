निष्ठावंत शिवसैनिक ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता विचारांचं सोनं लुटतील; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
खासदार संजय राऊतांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आधी निष्ठावंतांचे मेळावे व्हायचे, आता गद्दारांचे होतात, अशी टीका केलीय.
Published : October 2, 2025 at 11:44 AM IST
मुंबई : आजचा दिवस राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण एकीकडे संघाचा विजयादशमी मेळावा, पंकजा मुंडे आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे दसरा मेळावे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईतील दोन्ही शिवसेनेचे दसरा मेळावे याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊतांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आधी निष्ठावंतांचे मेळावे व्हायचे, आता गद्दारांचे होतात, अशी टीका केलीय.
आमचा मेळावा परंपरेप्रमाणे होणारच : यावेळी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दादरच्या शिवतीर्थावरील उद्धव ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्याच्या तयारीबाबत माहिती दिली. अतिवृष्टीमुळे मैदानात पाणी आणि चिखल झाला असला तरी आमचा मेळावा परंपरेप्रमाणे होणारच आहे, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. निष्ठावंत शिवसैनिक ऊन, वारा, पाऊस, वादळ, चिखल तुडवीत येतील आणि विचारांचं सोनं घेऊन जातील. पाहा तुम्ही संध्याकाळी काय नजारा आहे तो, असं सांगून संजय राऊतांनी शिवसैनिकांच्या उत्साहाचं वर्णन केलं.
मोदी-शाहांच्या पाठबळाने शिंदेंनी शिवसेना चोरल्याचा आरोप : शिंदे गटाकडून उद्धव सेनेवर चिखलफेकच होते, अशी टीका करण्यात आली होती. त्यावर राऊतांनी पलटवार करीत हो, चिखल हिंदू संस्कृतीतही आहे. शिमगा, विदर्भातील सण हे त्याचं उदाहरण. या गटाला हिंदू संस्कृतीचं ज्ञानच नाही, असा हल्ला चढवत शिवतीर्थावरील चिखलात त्यांना लोळवावं लागेल, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला. संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा शिंदे गटावर गद्दार असल्याचा आरोप करताना मोदी-शाहांच्या पाठबळाने त्यांनी शिवसेना चोरल्याचं सांगितलंय. आधी निष्ठावंतांचे मेळावे व्हायचे, आता गद्दारांचे होतात, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केलीय.
दोन्ही पक्षांच्या ग्राऊंड लेव्हलवर काम सुरू : दरम्यान, मनसेसोबतच्या संभाव्य युतीबाबत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संवाद आणि भेटी झाल्या आहेत. दोन्ही पक्षांच्या ग्राऊंड लेव्हलवर काम सुरू आहे. पण अंतिम भूमिका प्रमुखच मांडतील, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी स्पष्ट केली. एकूणच संजय राऊतांच्या वक्तव्यांनी दसरा मेळाव्याआधीच वातावरण रंगले आहे. संध्याकाळी शिवतीर्थावर काय नजारा दिसणार, शिवसैनिकांचा उत्साह किती मोठा असेल आणि उद्धव ठाकरे काय संदेश देतील, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. दसऱ्याच्या या मेळाव्याला केवळ सांस्कृतिक परंपरा न मानता राजकीय समीकरणे ठरविणारा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
हेही वाचाः
अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक
विधानभवन मारहाणप्रकरणी एनसीपी कार्यकर्ते नितीन देशमुखांना दिलासा; तपासाला हायकोर्टाची स्थगिती, तूर्तास आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश