ETV Bharat / state

प्रियकरानं प्रेयसीची हत्या केली, नंतर स्वत:लाही भोसकून घेतलं; क्रुर घटनेचं कारण काय?

बुलढाण्याच्या खामगावातून एक अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील एका हॉटेलमध्ये प्रियकरानं प्रेयसीची हत्या केली. त्यानंतर स्वत:ही आत्महत्या केली.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : जिल्ह्यातील खामगाव शहरात प्रेमसंबंधातून एक धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील चिखली बायपास परिसरातील एका हॉटेलमध्ये एका तरुणानं आपल्या प्रेयसीची हत्या करून स्वतः आत्महत्या केली आहे.

साहिलला प्रेयसीच्या चारित्र्यावर संशय होता : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनू उर्फ राजपूत (वय 23) याचे एका 21 वर्षीय तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. साहिलला प्रेयसीच्या चारित्र्यावर संशय होता. याच संशयातून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की, साहिलनं धारदार शस्त्रानं त्याच्या प्रेयसीची हत्या केली. त्यानंतर त्यानंही त्याच ठिकाणी आत्महत्या केली. साहिल साखरखेडा गावचा रहिवासी होता, तर त्याची प्रेयसी ही सिंदखेड राजा तालुक्यातील शिंदी गावची राहणारी होती.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. हॉटेलच्या खोलीत दोघांचेही मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. पोलिसांकडून हॉटेलचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आलं, ज्यात दोघे दुपारी हॉटेलमध्ये दाखल झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

हॉटेलबाहेर बघ्यांची गर्दी, पोलिसांचा लाठीचार्ज : या घटनेनंतर बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि हॉटेलबाहेर शेकडो लोक जमा झाले. गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला आणि मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी खामगाव जिल्हा रुग्णालयात पाठवले.

बुलढाणा जिल्ह्यात अशा घटनांमध्ये वाढ : बुलढाणा जिल्ह्यात प्रेम-संबंध आणि त्यानंतर हत्या अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी सिंदखेड राजा तालुक्यात दोन प्रकरणं समोर आली होती, ज्यात प्रेमविवाहानंतर वाद आणि हिंसा घडली. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, तरुणांमध्ये संवादाचा अभाव आणि संशय यामुळे या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे काउन्सलिंग आणि जागरूकता मोहिमांचं आयोजन आवश्यक आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SUICIDE IN KHAMGAONप्रेयसीची हत्याप्रेयसीच्या चारित्र्यावर संशयपोलीस अधीक्षक निलेश तांबेLOVER KILLS GIRLFRIEND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.