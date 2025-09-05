अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी; फसवणूक प्रकरणी अडचणीत वाढ! - SHILPA SHETTY
मुंबई पोलिसांनी बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात लूकआऊट नोटीस (LOC) जारी केलं आहे.
Published : September 5, 2025 at 4:41 PM IST
मुंबई : बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा व्यावसायिक पती राज कुंद्रा मागच्या काही दिवसांपासून सातत्यानं चर्चेत आहेत. दोन-तीन दिवसांपूर्वी एका फसवणूक प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर शिल्पा शेट्टीनं आपलं लोकप्रिय रेस्टॉरंट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर आता शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई पोलिसांनी बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात लूकआऊट नोटीस (LOC) जारी केलं आहे. यासंबंधीची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (5 सप्टेंबर) दिली आहे.
फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल : "शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा हे सतत आंतरराष्ट्रीय दौरे करत असल्यामुळं शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं लूकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी केलं आहे. कर्ज-गुंतवणूक करारात एका व्यावसायिकाला जवळपास 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली 14 ऑगस्ट रोजी जुहू पोलीस ठाण्यात अभिनेत्री आणि तिच्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
लूकआऊट नोटीस म्हणजे काय? : लूकआऊट नोटीस किंवा लूकआऊट सर्क्युलर (LOC) ही एक अशी प्रक्रिया आहे, जी एखाद्या व्यक्तीला देश सोडण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरली जाते. म्हणजेच कोणत्याही आरोपीनं देशाबाहेर पळ काढू नये म्हणून विमानतळ आणि बंदर अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले जातात.
