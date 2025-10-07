ज्या शाळेत शिकला, त्या शाळेला दिली 75 लाखांची देणगी; माजी विद्यार्थ्याकडून हडस शाळेला आर्थिक मदत!
लोकसारंग दिनकर हरदास हे लिबरल एज्युकेशन सोसायटीद्वारा संचलित नागपूर येथील हडस हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी आहेत.
Published : October 7, 2025 at 4:01 PM IST
नागपूर : शाळेत शिकताना 'माझी आवडती शाळा' किंवा 'माझे आवडते शिक्षक' या विषयांवर आपण लिहिले निबंध आठवत असतील. मात्र, शाळेची पायरी कायमची ओलांडल्यानंतर बोटावर मोजता येतील इतकेच विद्यार्थी शाळेच्या आणि शिक्षकांच्या संपर्कात असतात. पण, ज्या शाळेनं आपल्याला जीवनाची नवी वाट दिली. ज्या शिक्षकांनी आपल्या आयुष्याला नवीन आकार दिला. ज्या वर्ग मित्रांच्या पाठबळामुळं आपण उंच भरारी घेण्याचं स्वप्न उघडल्या डोळ्यांनी बघू शकलो. या सर्वांची जाणीव आजच्या नव्या पिढीला नसेल. मात्र, ज्यांना शाळेचं आणि शिक्षकांचं महत्व कळलं आहे, ते विद्यार्थी... ज्यांनी आज वयाची सत्तरी सुद्धा ओलांडली असेल, ते आजही शाळेच्या ऋणात आहेत. त्यापैकीच एक विद्यार्थी म्हणजे लोकसारंग दिनकर हरदास. मूळचे नागपूरचे असलेले लोकसारंग दिनकर हरदास हे व्यवसायानिमित्त अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत.
शाळेला तब्बल 75 लाख रुपयांची मदत : लोकसारंग दिनकर हरदास हे लिबरल एज्युकेशन सोसायटीद्वारा संचलित नागपूर येथील हडस हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते 1975 बॅच विद्यार्थी होते. विशेष म्हणजे आपल्या शाळेनं आपल्याला काय दिलं? आपल्या शिक्षकांनी आपल्यासाठी काय केलं? याची जाणीव मनात बाळून लोकसारंग दिनकर हरदास यांनी शाळेला तब्बल 75 लाख रुपयांची मदत केली आहे. या आर्थिक मदतीमुळं शाळेच्या इमारतीवर एक मजला बांधण्यात आला आहे. तसंच भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि डिजिटल लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसारंग दिनकर हरदास यांचे आवडते शिक्षक अण्णासाहेब गिल्लरकर यांना डिजिटल लॅब समर्पित करण्यात आली आहे.
अनेक वर्षे अमेरिकेत, तरीही शाळेची ओढ कायम : लोकसारंग दिनकर हरदास 1975 साली दहावी उत्तीर्ण झाले. पुढील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते कामाच्या निमित्तानं अमेरिकेत गेले आणि तिथेच स्थायिक झाले. लोकसारंग दिनकर हरदास हे एलएज टोटली ऑसम ग्रुपचे संस्थापक व सीईओ आहेत. वयाची अनेक वर्षे अमेरिकेत घालवण्यानंतर देखील शाळेची ओढ त्यांना कायम लागलेली असायची. आपल्यावर शाळेच ऋण आहे. हा विचार त्यांना स्वस्थ बसू देत नसे. शाळेला आपण काहीतरी देणं लागतो, या भावनेतून त्यांनी आपल्या मिळकतीतून जवळपास 75 लाख रुपयांची देणगी देण्याचा निर्णय घेतला व वर्ग मित्रांच्या मदतीनं तो पूर्णत्वास नेला.
नागपूर शहरानं माझ्या स्वप्नांना बळ दिलं : "माझ्या शाळेनं आणि शहरानं माझी स्वप्नं पूर्ण करण्याची ताकद दिली. त्यामुळं नागपूर शहराला विसरू शकलो नाही. हडसमधील 6 वर्ष जीवनातील अनमोल काळ होता. लाडकर सर, गिल्लोरकर सर यांच्यामुळं मी घडलो. यशातून जबाबदारी येते, पैसा महत्त्वाचा असतो. पण त्याचा योग्य असा उपयोग करून इतरांच्या जीवनात बदल घडवून आणणं, हेच खरं यश असतं. ज्या इमानदारीनं, सच्च्या विचारांनी आणि माता-पित्याच्या भक्तीनं माणूस जगतो, तो नक्की यशस्वी होतो," असं मत लोकसारंग दिनकर हरदास यांनी व्यक्त केलं.
डिजिटल लॅब आवडत्या शिक्षकांना समर्पित : "मी दिलेल्या आर्थिक देणगीतून तीन प्रयोगशाळा व एक डिजिटल लॅब तयार झाली आहे. त्यातील डिजिटल लॅब ही माझे आवडते शिक्षक अण्णासाहेब गिल्लरकर यांना समर्पित करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब गिल्लरकर यांनी जीवनाला अर्थ दिला, ते माझे प्रेरणास्थान आहेत. ते ज्या प्रकारे जीवन जगले, ते आमच्यासाठी आदर्श आहे. त्यांनी माझ्यासह हजारो विद्यार्थ्यांना घडवलेलं आहे. त्यामुळं त्यांच्या नावानं समर्पित केलेलं हे कार्य फार थोडं आहे," असं सांगत लोकसारंग दिनकर हरदास यांनी भविष्यात गरज पडल्यास पुढाकार घेण्याची तयारी देखील दर्शवली आहे.
आई-वडिलांमुळं माझी ओळख : "माझी ओळख माझे वडील डॉ. दिनकर हरदास आणि माझी आई उषा हरदास यांच्यामुळं आहे. आयुष्यात एकदा यश मिळाल्यानंतर इतरांनाही मदत करणं माझ्या आई-वडिलांकडून शिकलो. भारतात घरोघरी ही शिकवण मिळते, पण कधी-कधी लोक विसरतात. मात्र, मी हे कार्य केल्यामुळं आणखी कोणाला जर आठवण आली आणि आपल्या शाळांना मदत केली तर चांगलं होईल. मी केलं म्हणण्यापेक्षा शाळेनं मला संधी दिली हे महत्वाचं आहे," असं लोकसारंग दिनकर हरदास यांनी सांगितलं.
शाळेची गरज ओळखा : "मला ज्या शाळेनं घडवलं, त्या शाळेला कशाची गरज आहे. हे आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी ओळखलं पाहिजे. मी जे केलं ते फार दुय्यम आहे. खरंतर हा माझ्यासाठी सन्मान आहे," असं देखील लोकसारंग दिनकर हरदास यांनी म्हटलं आहे.
