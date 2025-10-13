ETV Bharat / state

धक्कादायक! महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं ऑडिट 10 वर्ष झालंच नाही? अहवालात धक्कादायक बाब उघड

राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांचं लेखापरीक्षण (ऑडिट) 10 वर्षांपासून, म्हणजे 2015-16 पासून पूर्ण झालेलं नाही. लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या 2025-26 च्या अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं लेखापरीक्षण (ऑडिट) गेल्या 10 वर्षांपासून, म्हणजे 2015-16 पासून पूर्ण झालेलं नाही. वित्त विभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या 2025-26 च्या अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2015-16 चा ऑडिट अहवाल अजून तयार झालेला नाही. यामुळे पैशांचा हिशेब पारदर्शक ठेवणं आणि जबाबदारी निश्चित करणं कठीण झालंय, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय.

काय आहे हे लेखापरीक्षण? - स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय महाराष्ट्रातल्या 28 हजार 989 संस्थांचं ऑडिट करतं. यात 145 नगरपंचायती, 247 नगरपालिका, 29 महानगरपालिका, तसंच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे. 1930 च्या कायद्यानुसार हे संचालनालय पैशांचा हिशेब तपासतं. पण 2014-15 नंतरचा अहवाल अजून विधिमंडळासमोर ठेवलाच गेला नाही. विशेष म्हणजे 2023-24 मध्ये 1 हजार 392 आणि 2024-25 मध्ये सप्टेंबरपर्यंत 971 अपहाराची (पैशांचा गैरव्यवहार) प्रकरणं समोर आली. यात कोट्यवधी रुपये गायब झालेत, असंही या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आलंय.

का होतोय उशीर? - संचालनालयासाठी 1 हजार 420 कर्मचाऱ्यांची मंजूरी आहे. पण सध्या फक्त 945 कर्मचारी कार्यरत आहेत. कमी मनुष्यबळ आणि वाढतं काम यामुळे ऑडिट रखडलंय. पारदर्शकतेसाठी संचालनालयानं MAINS (महाराष्ट्र ऑडिट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टिम) आणि RAR (रिव्ह्यू ऑडिट रिपोर्ट) या डिजिटल प्रणाली बनवल्या आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी AOL (ऑडिट ऑनलाइन सिस्टिम) चा वापर होतो. 2023-24 मध्ये 37.30 टक्के ग्रामपंचायतींचं ऑडिट या प्रणालीद्वारे झालं. पण तरीही कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाढत्या कामामुळे अपहार रोखणं आणि तपास करणं अवघड झालंय. लेखापरीक्षण रखडल्यामुळे आणि अपहाराच्या प्रकरणांमुळे लोकांचा पैसा कसा वापरला जातोय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

नगरविकास विभाग काय म्हणतंय? - हा विषय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे याविभागाशी संपर्क साधला असता, उपसचिव जगदीश चव्हाण म्हणाले, "अहवाल नेमका काय आहे, याचा अभ्यास मी केलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं ऑडिट झालंय की नाही, हे सांगणं कठीण आहे. परंतु, त्यात काय म्हटलं आहे, हे तपासून आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देतो", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

