मराठा बांधवांकडून सीएसएमटी स्टेशनवर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी लाखो आंदोलक उपस्थित होते. मागील चार दिवसांपासून हे आंदोलक विविध स्टेशनवर आपला मुक्काम ठोकत आहेत. स्टेशनवर रात्र काढल्यानंतर हे आंदोलक पुन्हा एकदा सकाळपासून आंदोलन सुरू करतात.
Manoj Jarange Patil Azad Maidan LIVE : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस, आंदोलक मुंबईत ठाण मांडून - MARATHA RESERVATION PROTEST
मनोज जरांगे पाटील उपोषण चौथा दिवस (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 8:08 AM IST|
Updated : September 1, 2025 at 8:16 AM IST
1 Min Read
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मागील चार दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आज चौथा दिवस असून, अजूनही तोडगा निघाला नाही. आजपासून उपोषण अधिक तीव्र आणि कडक करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. आजपासून जरांगे पाटील हे पाणी सोडणार आहेत. मराठा बांधवांना जेवण पोहोचवण्यासाठी, समर्थनासाठी पुन्हा आणखी काही मराठा बांधव मुंबईत आले आहेत.
मराठा बांधवांकडून सीएसएमटी स्टेशनवर घोषणाबाजी
Last Updated : September 1, 2025 at 8:16 AM IST