मनोज जरांगे पाटील यांच्या आसपास संशयित व्यक्तीचा वावर झाल्याचं दिसून आलं. रात्री हा प्रकार घडला असून, पोलीस त्यावेळी उपस्थित नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. त्या संशयित व्यक्तीचा शोध घेण्याचे आदेश मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना दिले आहेत.
Manoj Jarange Patil Morcha LIVE : उपोषणाचा तिसरा दिवस, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आसपास संशयित व्यक्तीचा वावर - MARATHA RESERVATION ANDOLAN
Published : August 31, 2025 at 8:31 AM IST|
Updated : August 31, 2025 at 10:30 AM IST
LIVE FEED
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आसपास संशयित व्यक्तीचा वावर
शरद पवार हे जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता
शरद पवार हे आज मनोज जरांगेंच्या भेटीला येऊ शकतात, अशी माहिती आहे. शरद पवार हे सध्या पुण्यातील उरळी कांचन येथे आहेत. ते संध्याकाळच्या सुमारास मुंबईत येतील तेव्हा आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांना भेटतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
मराठा आंदोलकांनी उघढ्यावर केली अंघोळ, हालगीच्या तालावर थिरकले
हजारो मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी आझाद मैदानाच्या आजूबाजूचा परिसर अक्षरशः छावणीत बदलला आहे, काही आंदोलकांनी उघड्यावर आंघोळही केली आहे. गैरसोय होत असल्याचा आरोप पुन्हा या आंदोलकांनी केलाय. अनेक आंदोलक हे हालगीच्या तालावर थिरकताना दिसले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतून तोडगा निघण्याची शक्यता
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी शनिवारी मनोज जरांगे पाटील यांची आझाद मैदानावर जाऊन भेट घेत चर्चा केली. या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सदस्यांनी मनोज जरांगे यांची मागणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर मांडली आहे. या याबाबत काहीतरी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
LIVE FEED
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आसपास संशयित व्यक्तीचा वावर
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आसपास संशयित व्यक्तीचा वावर झाल्याचं दिसून आलं. रात्री हा प्रकार घडला असून, पोलीस त्यावेळी उपस्थित नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. त्या संशयित व्यक्तीचा शोध घेण्याचे आदेश मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना दिले आहेत.
शरद पवार हे जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता
शरद पवार हे आज मनोज जरांगेंच्या भेटीला येऊ शकतात, अशी माहिती आहे. शरद पवार हे सध्या पुण्यातील उरळी कांचन येथे आहेत. ते संध्याकाळच्या सुमारास मुंबईत येतील तेव्हा आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांना भेटतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
मराठा आंदोलकांनी उघढ्यावर केली अंघोळ, हालगीच्या तालावर थिरकले
हजारो मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी आझाद मैदानाच्या आजूबाजूचा परिसर अक्षरशः छावणीत बदलला आहे, काही आंदोलकांनी उघड्यावर आंघोळही केली आहे. गैरसोय होत असल्याचा आरोप पुन्हा या आंदोलकांनी केलाय. अनेक आंदोलक हे हालगीच्या तालावर थिरकताना दिसले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतून तोडगा निघण्याची शक्यता
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी शनिवारी मनोज जरांगे पाटील यांची आझाद मैदानावर जाऊन भेट घेत चर्चा केली. या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सदस्यांनी मनोज जरांगे यांची मागणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर मांडली आहे. या याबाबत काहीतरी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.