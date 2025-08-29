एकूण मनुष्यबळ : 2 अप्पर पोली आयुक्त, 9 पोलीस उपायुक्त, 29 सहायक पोलीस आयुक्त, 99 पोलीस निरीक्षक, 932 उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक, 3929 पोलीस कर्मचारी
विशेष पथकं : 13 राज्य राखीव पोलीस दल (एसआरपीएफ) प्लॅटून, 2 दंगल नियंत्रण पथके (क्यूआरटी), 10 दंगल नियंत्रण दले (डीएफसी), 700 होमगार्ड
केवळ एक दिवसच आंदोलन करण्याची अट : जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी नियम आणि अटींसह आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, मनोज जरांगे पाटील यांना 29 ऑगस्टला आझाद मैदानात फक्त एका दिवसच उपोषण करता येणार आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंतचीच असेल, त्यानंतर तिथं कुणालाही थांबता येणार नाही, अशी पोलिसांनी अट घातली आहे. यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवलीत उपोषण करुन सरकारची चिंता वाढविली होती.