Manoj Jarange Patil Azad Maidan Live : मनोज जरांगे पाटील हजारो समर्थकांसह मुंबईत दाखल, मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आज निर्णायक आंदोलन; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त - MANOJ JARANGE PATIL LIVE UPDATES

Manoj Jarange Patil Azad Maidan Live
मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदान लाईव्ह (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 7:58 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 8:13 AM IST

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. त्यांनी आपल्या हजारो समर्थकांसह बुधवारी (27 ऑगस्ट) थेट मुंबईच्या दिशेनं कूच केली होती. आज शुक्रवारी (29 ऑगस्ट) पहाटे ते आपल्या सहकाऱ्यांसह मुंबईत दाखल झाले. जरांगे पाटलांसोबत मोठ्या संख्येनं मराठा कार्यकर्तेदेखील मुंबईत पोहोचले असून आज ते आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत. यासाठी मैदानात जय्यत तयारी करण्यात आली असून, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

8:09 AM, 29 Aug 2025 (IST)

सुरू राहणारे / पर्यायी मार्ग

हलकी व दुचाकी वाहने : कळंबोली सर्कलमार्गे पनवेल-शीव महामार्ग, खालापूर-खोपोली मार्ग.

जेएनपीटी मार्गावरील पर्याय : साईगाव, दिघोडे, चिरनेर मार्ग.

वाशीला जाणारे हलके वाहन: पनवेल-शीव महामार्ग व सानपाडा सेवा रस्ता.

सीबीडी परिसरातील वाहतूक : आर्म मार्ग, ठाणे मार्ग.

आपत्कालीन सेवा (रुग्णवाहिका, अग्निशमन, पोलिस, जीवनावश्यक सेवा) : नेहमीप्रमाणे सुरू.

8:08 AM, 29 Aug 2025 (IST)

आंदोलनामुळे 'हे' मार्ग राहणार बंद

पळस्पे-गव्हाणफाटा-पामबीचमार्गे वाशी: आंदोलकांच्या वाहनांसाठी राखीव.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग : कोनफाटा व बोर्ले टोलनाका-पळस्पे फाटा दरम्यान बंद.

जेएनपीटी महामार्ग (पळस्पे अटलसेतू जोड) : अवजड वाहनांसाठी बंद.

पळस्पे फाटा-डि पॉइंट जेएनपीटी मार्ग : आंदोलकांच्या ताफ्यावेळी बंद.

गव्हाणफाटा-किल्ला जंक्शन मार्ग : फक्त आंदोलकांसाठी खुला, इतरांसाठी बंद.

वाशी प्लाझा व वाशी रेल्वे स्थानक परिसर : वाहनांना बंदी.

सीबीडी ते पामबीच मार्ग : आंदोलकांच्या ताफ्यावेळी बंद.

8:07 AM, 29 Aug 2025 (IST)

असा आहे पोलीस बंदोबस्त

एकूण मनुष्यबळ : 2 अप्पर पोली आयुक्त, 9 पोलीस उपायुक्त, 29 सहायक पोलीस आयुक्त, 99 पोलीस निरीक्षक, 932 उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक, 3929 पोलीस कर्मचारी

विशेष पथकं : 13 राज्य राखीव पोलीस दल (एसआरपीएफ) प्लॅटून, 2 दंगल नियंत्रण पथके (क्यूआरटी), 10 दंगल नियंत्रण दले (डीएफसी), 700 होमगार्ड

केवळ एक दिवसच आंदोलन करण्याची अट : जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी नियम आणि अटींसह आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, मनोज जरांगे पाटील यांना 29 ऑगस्टला आझाद मैदानात फक्त एका दिवसच उपोषण करता येणार आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंतचीच असेल, त्यानंतर तिथं कुणालाही थांबता येणार नाही, अशी पोलिसांनी अट घातली आहे. यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवलीत उपोषण करुन सरकारची चिंता वाढविली होती.

8:06 AM, 29 Aug 2025 (IST)

5 हजारांहून अधिक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 5 हजारांहून अधिक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अपर पोलिस आयुक्त (ट्रॅफिक) डॉ. प्रियांका ननावरे यांनी याबाबत सूचना जारी केली आहे.

7:53 AM, 29 Aug 2025 (IST)

मुंबईत आज वाहतुकीच्या मार्गात बदल

आजच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता वाहतुकीच्या मार्गात काही बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

