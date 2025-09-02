ETV Bharat / state

मराठा आरक्षण आंदोलन: 'सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही; 'शनिवार, रविवारी आंदोलक मुंबईत आले तर छान होईल', मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा - MANOJ JARANGE MARATHA RESERVATION

Manoj Jarange Patil Azad Maidan Live Updates
मराठा आरक्षण आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:42 AM IST

1 Min Read

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. आज मंगळवारी (2 सप्टेंबर) उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवरील आंदोलकांना हटवून त्यांना आझाद मैदानातच थांबवावं, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे आता आझाद मैदानात आंदोलकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत प्रशासनानं तिथे मोठा मंडप उभारला आहे, जेणेकरून सर्व आंदोलक एकाच ठिकाणी राहू शकतील. आजच्या दिवशी आंदोलनात काय घडतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे.

LIVE FEED

10:38 AM, 2 Sep 2025 (IST)

चर्चेसाठी आमची पहिल्या दिवसापासून तयारी- मनोज जरांगे

सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आमची पहिल्या दिवसापासून तयारी आहे. त्यांचे 35 मंत्री येऊ द्या नाहीतर 2 मंत्री येऊ द्या, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

10:38 AM, 2 Sep 2025 (IST)

आम्ही तुमच्यापेक्षा साडेनऊ पटीने जास्त- जरांगे पाटील

तुमच्यापेक्षा आम्ही साडेनऊ पटीने जास्त आहोत, त्यामुळे आम्हाला पकडलं तरी तुम्ही काय करणार तर जेलमध्ये टाकणार, जेलमधून उपोषण सुरू करू, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

10:37 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मराठा आंदोलकांवर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करा- मनोज जरांगे

सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा, आम्ही कायद्याचे उल्लंघन केलेलं नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. मराठा आंदोलकांवर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करा, अशी मागणी आज जरांगेंनी केली.

10:33 AM, 2 Sep 2025 (IST)

जरांगे पाटलांनी आज काय सांगितलं?

  • सरकारनं आधी हैदराबाद गॅझेट लागू करावं
  • आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
  • सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही
  • आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यास महागात पडेल
  • आझाद मैदानातून हूसकून लावल्यास महागात पडेल
  • फडणवीस साहेब आम्ही शांत आहोत शांत राहू द्या
  • शनिवार आणि रविवारी आंदोलक मुंबईत आले तर छान होईल

10:00 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर आज पुन्हा सुनावणी

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुपारी १ वाजता नियमित खंडपीठासमोर ही सुनावणी होण्याची शक्यता असून, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या आंदोलनकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दुपारी १२ वाजेपर्यंत आझाद मैदान वगळता शहरातील इतर कोणतीही ठिकाणं आंदोलकांनी रिकामी करावीत, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयानं केली आहे. अशा स्थितीत आजची सुनावणी आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.

9:48 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मनोज जरांगे पाटील यांना पोलिसांची नोटीस

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालय व पोलिसांकडून आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नियमभंगाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाच्या परवानग्या आता नाकारण्यात आल्या आहेत. तसेच, या नोटिसीमध्ये "लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करावं," असंही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

तसेच, जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांवर केलेल्या वक्तव्यांबाबतही पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली असून, त्याचाही उल्लेख या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. आज मंगळवारी (2 सप्टेंबर) उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवरील आंदोलकांना हटवून त्यांना आझाद मैदानातच थांबवावं, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे आता आझाद मैदानात आंदोलकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत प्रशासनानं तिथे मोठा मंडप उभारला आहे, जेणेकरून सर्व आंदोलक एकाच ठिकाणी राहू शकतील. आजच्या दिवशी आंदोलनात काय घडतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे.

LIVE FEED

10:38 AM, 2 Sep 2025 (IST)

चर्चेसाठी आमची पहिल्या दिवसापासून तयारी- मनोज जरांगे

सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आमची पहिल्या दिवसापासून तयारी आहे. त्यांचे 35 मंत्री येऊ द्या नाहीतर 2 मंत्री येऊ द्या, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

10:38 AM, 2 Sep 2025 (IST)

आम्ही तुमच्यापेक्षा साडेनऊ पटीने जास्त- जरांगे पाटील

तुमच्यापेक्षा आम्ही साडेनऊ पटीने जास्त आहोत, त्यामुळे आम्हाला पकडलं तरी तुम्ही काय करणार तर जेलमध्ये टाकणार, जेलमधून उपोषण सुरू करू, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

10:37 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मराठा आंदोलकांवर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करा- मनोज जरांगे

सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा, आम्ही कायद्याचे उल्लंघन केलेलं नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. मराठा आंदोलकांवर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करा, अशी मागणी आज जरांगेंनी केली.

10:33 AM, 2 Sep 2025 (IST)

जरांगे पाटलांनी आज काय सांगितलं?

  • सरकारनं आधी हैदराबाद गॅझेट लागू करावं
  • आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
  • सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही
  • आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यास महागात पडेल
  • आझाद मैदानातून हूसकून लावल्यास महागात पडेल
  • फडणवीस साहेब आम्ही शांत आहोत शांत राहू द्या
  • शनिवार आणि रविवारी आंदोलक मुंबईत आले तर छान होईल

10:00 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर आज पुन्हा सुनावणी

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुपारी १ वाजता नियमित खंडपीठासमोर ही सुनावणी होण्याची शक्यता असून, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या आंदोलनकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दुपारी १२ वाजेपर्यंत आझाद मैदान वगळता शहरातील इतर कोणतीही ठिकाणं आंदोलकांनी रिकामी करावीत, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयानं केली आहे. अशा स्थितीत आजची सुनावणी आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.

9:48 AM, 2 Sep 2025 (IST)

मनोज जरांगे पाटील यांना पोलिसांची नोटीस

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालय व पोलिसांकडून आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नियमभंगाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाच्या परवानग्या आता नाकारण्यात आल्या आहेत. तसेच, या नोटिसीमध्ये "लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करावं," असंही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

तसेच, जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांवर केलेल्या वक्तव्यांबाबतही पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली असून, त्याचाही उल्लेख या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

Last Updated : September 2, 2025 at 10:42 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ JARANGE PATIL LIVE UPDATESMANOJ JARANGE PATIL AZAD MAIDANMARATHA RESERVATIONमनोज जरांगे पाटील आझाद मैदान लाईव्हMANOJ JARANGE MARATHA RESERVATION

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.