Ganpati Visarjan 2025 LIVE : मानाच्या गणपती विसर्जन मिरवणुकीला थोड्याच वेळात सुरुवात, मुंबईत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

Ganpati Visarjan Live 2025
गणेश विसर्जन लाईव्ह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 7:21 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 8:06 AM IST

1 Min Read

मुंबई : आज अनंत चतुर्दशी! दहा दिवसांपासून घराघरांत आणि सार्वजनिक मंडळांत विराजमान झालेला आपला लाडक्या गणरायाचा आज निरोप घेण्याचा दिवस. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या! या गजरात, ढोल-ताशांच्या निनादात, आणि गुलालाच्या उधळणीत संपूर्ण महाराष्ट्र आज बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देत आहे. मुंबईत गिरगाव चौपाटी, दादर, चेंबूर, जुहू, वर्सोवा आणि इतर प्रमुख ठिकाणी आजच्या विसर्जन मिरवणुका नेहमीप्रमाणेच विशेष आकर्षण ठरणार आहेत. एकट्या मुंबईत तब्बल 6500 हून अधिक सार्वजनिक गणेश मंडळं आणि दीड लाखांपेक्षा जास्त मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. मुंबईसोबतच पुण्यातही विसर्जन सोहळा दिमाखात पार पडणार असून, संपूर्ण राज्यात भक्ती, उत्साह आणि संस्कृतीचा हा महापर्व साजरा होतो आहे.

LIVE FEED

8:04 AM, 6 Sep 2025 (IST)

गणपती विसर्जनासाठी पुणे पोलीसही सज्ज

पुणे शहरात एकूण 3 हजार 959 सार्वजनिक गणेश मंडळं आहेत. पुण्याच्या गणेशोत्सवाला ऐतिहासिक परंपरा आहे. विसर्जनासाठी पुणे पोलिसांनी योग्य नियोजन केलं आहे आणि प्रत्येक मंडळासाठी नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यात आले आहेत, जे त्या मार्गावरून मंडळांशी संपर्क साधतील. विसर्जन मिरवणुक लवकर होणं महत्त्वाचं नाही, तर शांत आणि आनंदी वातावरणात उत्सव पार पाडणं हे पोलीस प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ढोल-ताशांच्या वादनाची वेळ आणि संख्येवर देखील मंडळांनी दिलेल्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं, अस आवाहन पुणे पोलिसांनी केलं आहे.

7:26 AM, 6 Sep 2025 (IST)

विभागनिहाय आज बंद असलेले रस्ते

  • दक्षिण विभागातील 39 रस्ते बंद
  • मुख्य मध्य विभागातील 19 रस्ते बंद
  • पूर्व उपनगरे विभागातील 7 रस्ते बंद
  • पश्चिम उपनगर विभागातील 19 रस्ते बंद


7:26 AM, 6 Sep 2025 (IST)

वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात बदल

गणपती बाप्पाचे विसर्जन असल्यामुळे मुंबईतील जी मोठी मंडळं आहेत, जसे लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी या गणपतींच्या मिरवणुकीसाठी पंधरा ते वीस तास लागतात. त्यामुळे मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीत बदल केले आहेत. पर्याय मार्ग उपलब्ध करण्यात आले आहेत. तसंच काही ठिकाणी गाड्या पार्क करण्यास व जड वाहनांना मनाई करण्यात आली. गिरगाव चौपाटी या ठिकाणी जाण्यासाठी भायखळा, नागपाडा, काळबादेवी, डी.बी. मार्ग वाहतूक विभागातून लालबाग राजा व मोठ्या गणपतींची विसर्जन मिरवणूक निघते. त्यामुळे दक्षिण वाहतूक विभागांतर्गत वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

7:25 AM, 6 Sep 2025 (IST)

मुंबईत असा असणार पोलीस बंदोबस्त

  • किमान 10 अप्पर पोलीस आयुक्त
  • 37 पोलीस उप आयुक्त
  • 61 सहायक पोलीस आयुक्त
  • 2990 पोलीस अधिकारी
  • 17558 पोलीस अंमलदार
  • सी.ए.पी.एफ. प्लाटून
  • एस.आर.पी.एफ. प्लाटून
  • जलद प्रतिसाद पथक (क्युआरटी)
  • दंगल नियंत्रण पथक
  • अॅण्टी ड्रोन पथक तसेच होमगार्डस्

7:24 AM, 6 Sep 2025 (IST)

नागरिकांनी सहकार्य करावं, पोलिसांचं आवाहन

आज गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोठया प्रमाणात भाविक मिरवणुकांमध्ये सहभागी होत असतात. यावेळी शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त, मार्गदर्शनानुसार पोलीस सह आयुक्त यांच्या देखरेखीखाली बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच पोलीस सह आयुक्त, वाहतुक यांच्या देखरेखीखाली वाहतूक नियमनाकरीता बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती मुंबई वाहतूक पोलीस आयुक्त विभागानं दिली आहे. तसेच विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान गर्दीच्या ठिकाणी संयम दाखवून पोलिसांना सहकार्य करावे, नागरिकांनी नियमांचे भान ठेवून गणेशोत्सव विसर्जन उत्साहाने आणि जल्लोषात साजरा करावा. गरज पडल्यास पोलीस हेल्पलाईन नंबर 100/112 येथे संपर्क साधावा, असं आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.


7:18 AM, 6 Sep 2025 (IST)

मुंबईत गणेश विसर्जनासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

मुंबईत गणेश विसर्जनाच्या दिवशी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे. शहरभरात तब्बल 25 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत, जे विसर्जन मिरवणुका आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची काळजी घेतील. तसेच, 10 हजार महा नगरपालिकेचे कर्मचारी विविध स्वच्छता आणि व्यवस्थापन कार्यांमध्ये सहभागी राहतील.

Last Updated : September 6, 2025 at 8:06 AM IST

