ठाणे - करचुकवेगिरी करून अधिक नफा मिळविण्यासाठी गोव्यातील दारूची महाराष्ट्रात तस्करी करण्याचा प्रयत्न राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी हाणून पाडला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पो चालकाला अटक केली.
परराज्यातील (गोवा राज्यात निर्मित) भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पो चालक मोहम्मद समशाद सलमानी याला ठाणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं अटक केली. तसेच गोवानिर्मित मद्याचे १ हजार ४०० बॉक्स जप्त करण्यात आले. मद्यसाठ्यासह टेम्पो असा १ कोटी ५६ लाखांहून अधिकचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे ठाणे जिल्हा अधीक्षक प्रवीण तांबे यांनी दिली.
परराज्यातील (गोवा) मद्याची वाहतूक होणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी खारेगाव ते ठाण्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचला. संशयास्पद टेम्पो थांबवून तपासणी केली असता त्या टेम्पोच्या आतमध्ये परराज्यातील भारतीय बनावट विदेशी मद्याचे (गोवा राज्यात निर्मित) एक हजार ४०० बॉक्स असल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर दारूबंदी गुन्ह्याअंतर्गत त्या बॉक्ससह टेम्पो असा एकूण कोटी ५६ लाख ६३ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक क्रमांक १ चे निरीक्षक एम.पी. धनशेट्टी, दुय्यम निरीक्षक एन.आर.महाले, एस.आर.मिसाळ, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक बी जी थोरात, जवान पी एस नागरे, पी ए महाजन, व्ही के पाटील, एस एस यादव आणि एम जी शेख या पथकानं केली.
गोवाची दारू महाराष्ट्रात ब्रँड बनवून विक्री- गोवा राज्यातून कमी किंमतीचे मद्य तस्करी करून महाराष्ट्रात ब्रँडेड दारूच्या बाटल्यांमध्ये भरून त्याची विक्री करण्यात येते. यामध्ये अनेक टोळ्या कार्यरत असतात. करोडो रुपयांचे उत्पन्न या तस्करीतून मिळत असल्यामुळे हे प्रकार सर्रास होताना दिसतात. यावर नियंत्रण मिळवणं हे उत्पादन शुल्क विभागाला जिकिरीचं असल्याचे अधिकारी सांगतात.
कर कमी असल्यानं महाराष्ट्रात अधिक फायदा - गोवा राज्यात मद्याच्या किंमती कमी आहेत. तिथं स्वस्तात मिळणारे मद्य महाराष्ट्रात जास्त किंमतीत विकले जाते. याच व्यवसायात सहज जास्त नफा होत असल्यामुळे महाराष्ट्र हे मद्य तस्करांचे फायदेशीर ठिकाण आहे. महाराष्ट्रात मद्यावर कर हा दीडशे टक्के आहे. त्यामुळे मद्याती किंमत वाढत असते. त्यामुळे गोवा राज्यातील मद्याची मागणी महाराष्ट्रात अधिक प्रमाणात आहे.
