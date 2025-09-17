ETV Bharat / state

माणगाव ग्रामपंचायतीची ज्येष्ठ नागरिकांना भेट, हयात असेपर्यंत मिळणार मोफत औषध; पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त अनोखा उपक्रम

कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त गावातील ज्येष्ठ नागरिकांना अनोखी भेट दिली आहे. ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त गावातील ज्येष्ठ नागरिकांना अनोखी भेट दिली आहे. गावातील ज्येष्ठ नागरिक हयात असेपर्यंतच्या औषधोपचाराचा खर्च माणगाव ग्रामपंचायत करणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीनं विशेष सभा बोलावून बुधवारपासून या अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात केल्याचं सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी जाहीर केलं. अशी संकल्पना राबवणारी माणगाव ही देशातील पहिली ग्रामपंचायत असल्याचा दावाही डॉ. राजू मगदूम यांनी केलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त ज्येष्ठांसाठी उपक्रम : हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी राज्यभर प्रसिद्ध आहे. नियमित घरफाळा, पाणीपट्टी भरणाऱ्या मिळकत धारकांना सेवा सुविधांच्या निर्णयाचं राज्यभरात स्वागत झालं होतं. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामपंचायतीनं 'आपले आई-वडील, आपली जबाबदारी' या योजनेअंतर्गत सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गावातील रक्तदाब आणि मधुमेहाचा त्रास असणाऱ्या निराधार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या औषधांचा खर्च ग्रामपंचायततर्फे करण्यात येणार आहे.

Mangaon Gram Panchayat Kolhapur
माणगाव ग्रामपंचायतीची ज्येष्ठ नागरिकांना भेट (ETV Bharat Reporter)

ग्रामनिधीमधून होणार ज्येष्ठ नागरिकांच्या औषधांचा खर्च : "या योजनेचा खर्च ग्रामनिधीतून केला जाणार आहे. सर्व पात्र नागरिकांना सर्वेक्षणानंतर लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतच्या वतीनं गावातील ज्येष्ठ नागरिकांचं सर्वेक्षण केलं. यातून 100 ते 125 ज्येष्ठ नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. देशातील अशा प्रकारची योजना राबवणारी माणगाव ही पहिली ग्रामपंचायत आहे. या उपक्रमामुळं ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याला मोठा हातभार लागेल," असा विश्वास सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी व्यक्त केला.

माणगाव ग्रामपंचायतीकडून अनेक लोकाभिमुक निर्णय : "आरक्षणाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच गावात मार्च 1920 मध्ये पहिली बहिष्कृत परिषद घेतली होती. याच गावात राजर्षी शाहू महाराजांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना उद्देशून आंबेडकर देशाचे पुढारी होतील, अशा भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्याच ऐतिहासिक माणगावच्या भूमीत ग्रामपंचायतीनं याआधी लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. ग्रामपंचायतीनं विधवा प्रथा बंद करण्याचा ऐतिहासिक ठराव यापूर्वीच केला आहे. तर गावातील प्रत्येक मुलीच्या लग्नात ती लग्न होऊन सासरी जाताना मानाची पैठणी ग्रामपंचायतकडून दिली जाते. गावातील 65 वर्षांवरील निराधार ज्येष्ठ नागरिकांच्या रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या औषधांचे तपशील ग्रामपंचायतला प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ निधी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. यासाठी 3 लाख रूपये ग्रामनिधीची तरतूद केली आहे," अशी माहिती सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी दिली.

