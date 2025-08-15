ETV Bharat / state

"आझादीमध्ये राहू द्या, हुकूमशाही लादू नका", स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्री बंदीवरून जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर हल्लाबोल - JITENDRA AWHAD

महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात आज ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणमध्ये मटणाचं जेवण करून आंदोलन करण्यात आलं.

Jitendra Awhad attacks the government over the ban on meat sales on Independence Day, Kalyan
स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्री बंदीवरून जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर हल्लाबोल (ETV Bharat Reporter)
Published : August 15, 2025 at 8:11 PM IST

ठाणे : देशात 79 वा स्वातंत्र्यदिन आज मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. मात्र, स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं मांस विक्रीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रात राजकारण चांगलेच तापलं आहे. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) नेते आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकार व प्रशासनावर जोरदार टीका केलीय. त्यांनी या निर्णयाला हुकूमशाही पद्धतीचा व समाजात फूट पाडणारा पाऊल असल्याचं म्हटलंय. महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात आज ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणमध्ये मटणाचं जेवण करून आंदोलन करण्यात आलं.

महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे(शरदचंद्र पवार पक्ष) नेते आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी मांस विक्रीवर घातलेल्या बंदीवरून राज्य सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी कल्याण महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात मटणाचं जेवण करून आंदोलन केलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

कल्याणमध्येच हा निर्णय का? : दरम्यान, जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "सरकारनं मांस विक्रीवर बंदी घालणारा कोणताही अधिकृत नवा सरकारी नियम आणलेला नाही. ही फक्त एक शिफारस आहे, ज्यामध्ये कुठेही विक्रीवर बंदीचा उल्लेख नाही. तसंच जेव्हा मुंबई आणि ठाणे महापालिकांनी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तर कल्याणमध्येच हा निर्णय का?," असा सवाल देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.

हुकूमशाही वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न : पुढं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, "जर आपल्याला आझादी मिळाली आहे, तर आम्हाला आझादीमध्येच जगू द्या. तसंच काही लोक जात, प्रांत आणि विभागाच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करत आहेत आणि निवडणुका जिंकल्यावर हुकूमशाही निर्णय लादत आहेत," असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. याचबरोबर उत्तर कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितलं की, "तिथे आठ प्रकारे केस कापण्याचे आदेश दिले आहेत आणि आता भारतातही तसंच हुकूमशाही वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."

सुविधा पुरवण्याचं काम करून घ्यावं : सरकारला सल्ला देताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, "लोकांच्या खाण्यापिण्यावर बंदी लावण्याऐवजी आयुक्तांकडून रस्त्यांची डागडुजी, गटारांची सफाई आणि इतर मुलभूत नागरी सुविधा पुरवण्याचं काम करून घ्यावं." याशिवाय, वसई-विरार प्रकरणावरून महायुती सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या चौकशीस टाळाटाळ केल्याचा आरोप करत जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं की, "जेव्हा चाचा वर बसलेले असतात, तेव्हा चाचाच नियंत्रणात असतो. त्यांनी इशारा दिला की निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि जनता या निर्णयामागील राजकारण चांगलेच समजून घेत आहे.

