ETV Bharat / state

समलैंगिक विवाह लपवून महिलेनं केला तरुणाशी विवाह: मोबाईलमुळे फुटलं पत्नीचं बिंग, पती हादराला

पुण्यातील मुलीशी समलैंगिक विवाह लपवून महिलेनं नाशिकच्या तरुणाशी लग्न केलं. या महिलेच्या मोबाईलमुळे बिंग फुटल्यानंतर पतीला जोरदार हादरा बसला.

LESBIAN WOMAN FRAUD NASHIK YOUTH
संग्रहित छायाचित्र (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : समलैंगिक विवाह लपवून ठेवत तरुणाशी विवाह केल्याचं बिंग मोबाईलमुळे फुटल्यानं मोठी खळबळ उडाली. हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येताच पतीला जोरदार हादरा बसला. ही घटना नाशिक शहरात उघडकीस आली असून याप्रकरणी समलैंगिक लग्न करुन पुन्हा तरुणाशी लग्न करणाऱ्या तरुणीसह तिच्या कुटुंबीयांविरोधात नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तरुणीनं लग्नात मिळालेल्या दागिन्यांचा अपहार करून कुटुंबाची फसवणूक केल्याचा आरोपही तरुणानं केला.

Lesbian Woman Fraud Nashik Youth
संग्रहित छायाचित्र (Reporter)

अश्लील शिवीगाळ करत गेम करण्याची धमकी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धेश्वर ( नाव बदलण्यात आलं आहे ) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पत्नी वैष्णवी ( नाव बदलण्यात आलं आहे ) हिचा भैरवी ( नाव बदलण्यात आलं आहे ) हिच्यासोबत समलैंगिक विवाह 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुणे इथं झाला. ही बाब माहीत असताना याबाबत तरुणाला कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. वैष्णवीचे वडील आणि आई ( राहणार पालघर ) यांनी जबरदस्तीनं तिचं लग्न तरुणासोबत लावून देत फसवणूक केली आहे. तसेच लग्नात वैष्णवीला दिलेले 7 लाखांचे सोन्याचे दागिने परस्पर स्वतःकडं ठेवून घेत त्याचा अपहार केला. याबाबत तरुणानं आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी वैष्णवी हिला विचारलं असता तिनं अश्लील शिवीगाळ करत तुझा गेम करते, अशी धमकी दिली. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात वैष्णवीसह तिच्या आई वडिलांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अंगाला हात लावून देत नसल्यानं पत्नीचे फुटलं बिंग : 2 जून 2024 रोजी तरुणाचं वैष्णवी हिच्या सोबत लग्न झालं आहे. मात्र लग्नानंतर तिनं एकदाही त्याला जवळ येऊ दिलं नाही. "तू माझ्या अंगाला हात लावला, तर मी आत्महत्या करेल, अशी धमकी ती मला देत होती. त्यामुळे माझा संशय बळावला. याकाळात ती सतत फोनवर कोणाशीतरी बोलत असे. तसेच व्हिडिओ कॉल, चॅटिंगदेखील करत असे. एकदा ती एम कॉमच्या परीक्षेसाठी माहेरी गेली होती. यावेळी तिला लग्नात दिलेले तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठणही हरवल्याचं तिनं सांगितलं. ती माहेरून परत आल्यावर तिचा मोबाइल मी तपासला असता, पत्नीचे समलैंगिक विवाहाबाबत समजल्यानं मला हादरा बसला, असं पतीनं तक्रारीत नमूद केलं आहे.

मोबाइलमुळे उघडकीस आली घटना : पत्नीचा मोबाइल तपासला असता, त्यात तिनं याआधी समलैंगिक विवाह केल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. यात तिनं मैत्रिणीसोबत केलेले अश्लील चॅट, बाथरुममध्ये एकमेकींना विवस्त्र अवस्थेत केलेले व्हिडिओ कॉल, एकमेकींचे शारीरिक संबंधांचे व्हिडिओ मिळून आले. त्यात माझा कसा गेम करते, बघ असं मैत्रिणी सोबतचे चॅट देखील मिळून आले. याबाबत तिला मी विचारणा केली असता तिनं याआधी समलैंगिक विवाह केल्याचं कबूल केलं. तसेच पुरुषात मला काही रस नसल्याचंही तिनं मला सागितलं. माझा घरच्यांनी बळजबरीनं तुमच्याशी विवाह लावला आहे, असं म्हणत अश्लील भाषेत मला शिवीगाळ केली, असं पतीनं तक्रारीत नमूद केलं आहे.

फसवणुकीचा गुन्हा दाखल : "न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. पतीनं त्याच्या पत्नी आणि तिच्या आई-वडिलांविरोधात फसवणुकीची तक्रार केली. त्याच्या पत्नीचा याआधी समलैंगिक विवाह झाल्याचं त्यानं दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. तसेच त्यानं लग्नाच्या वेळेस पत्नीला घातलेल्या दागिन्याचा अपहार केल्याचंही त्यानं तक्रारीत म्हटलं आहे. त्यानुसार आम्ही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे," अशी माहिती नाशिकरोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. Lesbian marriage: महिलेनं गर्भवती मैत्रिणीसोबत मंदिरात केलं लग्न, म्हणाली.. पतीसारखं पूर्ण प्रेम देईन!
  2. Lesbian Girl Suicide : धक्कादायक! समलैंगिकतेच्या तणावातून नागपुरात लेस्बियन विद्यार्थिनीची आत्महत्या
  3. Lesbian Relationship: मुलीच्या लेस्बियन संबंधाला आई-वडिलांनी केला विरोध.. मुलीने पोलीस ठाण्यातच कापला स्वतःचा गळा..

For All Latest Updates

TAGGED:

LESBIAN WOMAN MARRIED WITH GIRLOBJECTIONABLE CHAT AND VIDEO VIRALसमलैंगिक विवाहमोबाईलमुळे फुटलं पत्नीचं बिंगLESBIAN WOMAN FRAUD NASHIK YOUTH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.