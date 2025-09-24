बिबट्यानं जवानाच्या डोळ्यासमोर मुलाला घरासमोरून उचलून नेलं; ड्रोनच्या सहाय्यानं शोध सुरू
जवान गंगाधरण यांच्या मुलाला बिबट्यानं घराबाहेर समोरून उचलून नेलं. मंगळवारी रात्री 10 वाजता ही घटना घडली आहे. वनविभाग आणि सैन्यदलाच्या जवानांकडून मुलाचा शोध सुरू आहे.
नाशिक- सैन्यदलात काम करणारे जवान गंगाधरण यांच्या दोन वर्षाच्या मुलाला बिबट्यानं घराबाहेर त्यांच्या समोरून उचलून नेलं. 23 सप्टेंबर रोजी रात्री 10 वाजता ही घटना घडली आहे. अद्याप मुलाचा शोध लागला नसून वनविभाग आणि सैन्यदलाच्या जवानांकडून मुलाचा शोध सुरू आहे.
वडनेर भागात महिनाभरापूर्वी राखीपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला साडेतीन वर्ष मुलालं बिबट्यानं घरासमोरून उचलून नेत ठार केलं होतं. या घटनेला महिना उलटत नाही, तोच याच परिसरातील आर्टिलरी सेंटरच्या रेकॉर्ड ऑफिसमध्ये कार्यरत असलेले जवान गंगाधरण यांच्या दोन वर्षांच्या श्रुतीक या चिमुकल्याला बिबट्यानं घराबाहेरून त्यांच्या समोरून उचलून नेले. त्यानंतर बिबट्यानं जंगलात धूम ठोकली. या घटनेची माहिती मिळताच गंगाधरण यांच्या कुटुंबासह वनविभागासह सैन्यदलाचे जवान आणि गावकऱ्यांनी श्रुतीकचा शोध घेतला. मात्र, अद्याप तो आढळून आला नाही.
डोळ्यासमोर बिबट्यानं माझ्या मुलाला उचलून नेलं- श्रुतीक आणि मी आम्ही दोघेही घराच्या बाहेर अंगणात होतो. बिबट्यानं अचानक उडी घेत श्रुतीकवर हल्ला केला. मी माझ्या हातातील हेल्मेट बिबट्याच्या दिशेनं फेकलं. आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. पण, बिबट्या श्रुतीकला घेऊन समोरील केंद्रीय विद्यालयाच्या भिंतीवर उडी मारून निघून गेला. माझ्या श्रुतीकला माझ्या डोळ्यासमोरून नेले, अशी माहिती श्रुतीकचे वडील जवान गंगाधरण यांनी दिली.
- ड्रोनच्या सहाय्यानं शोध सुरू- सव्वा दोन वर्षाच्या मुलाला बिबट्यानं उचलून नेल्याची माहिती मिळताच ड्रोन, वन विभाग कर्मचारी आणि गावकऱ्यांच्या मदतीनं शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुमित निर्मळ यांनी दिली.
या आधी घडलेल्या घटना
- बेंदमळा येथील नऊ वर्षीय प्रफुल्ल तांबे या मुलाला बिबट्याने उचलून नेत ठार केले.
- वडनेर येथील साडेतीन वर्षीय आयुष भगत याला बिबट्यानं घरासमोरून उचलून नेत ठार केले.
- पंचाळे शिवारात घराबाहेर बहिणी सोबत लपाछपी खेळत असताना सारंगधर थोरात या मुलाला बिबट्याने उचलून नेत ठार केले होते.
- बिबट्याचे हॉटस्पॉट- नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, इगतपुरी, मालेगाव, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर हे तालुके बिबट्याचे हॉटस्पॉट म्हणता येईल. या तालुक्यातून गोदावरी, दारणा आणि कादवा या नद्या प्रवाहित होत असून या नद्यांच्या आजुबाजूला ऊसाचं मोठं क्षेत्र आहे. अशात बिबट्यांना लपण्यासाठी आणि प्रजननासाठी ऊसाचं शेत ही सुरक्षित जागा असल्यानं बिबट्याच्या वावर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असतो. या सोबत मुबलक पाणी आणि गावात भक्ष्य म्हणून बिबट्यांना शेळ्या-मेंढ्या तसेच भटकी कुत्री मिळतात. त्यामुळे बिबट्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.
अशी घ्यावी काळजी-
- ऊस तोड सुरू असल्यास बाजूला शेकोटी पेटती ठेवावी. त्यामुळे बिबटे, लांडगे, तरस आणि वन्य प्राणी जवळ येणार नाहीत. अनेक वेळा लहान मुलांवर बिबटे हल्ले करत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे पालकांनी काम करतांना आपल्या मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन वन विभागानं केलं आहे.
