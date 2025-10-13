शेतकऱ्याच्या नरडीचा बिबट्याने घेतला घोट, भेदरलेल्या लोकांनी पाहिला तोंडाला रक्त लागलेला बिबट्या
बीड जिल्ह्यात आष्टी तालुकातील गावात बिबट्यानं शेतकऱ्यावर हल्ला केल्याची गोष्ट समोर आली आहे. या शेतकऱ्याचा मृतदेह सापडला तसंच तोंडाला रक्त लागलेला बिबट्याही लोकांना दिसला.
Published : October 13, 2025 at 3:43 PM IST
बीड - गेल्या अनेक वर्षांपासून डोंगर-दऱ्यात बिबट्या दर्शन देत असून शेळ्या, वासरांचा फडशा पाडल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. वनविभागाने याची वेळीच दखल घेऊन बिबट्या जेरबंद करावा अशी मागणी होत असताना वनविभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने रविवारी रात्री एक अघटित घटना घडली आणि एका शेतकऱ्याचा जीव गेला. या घटनेमुळं तोंडाला रक्त लागलेला बिबट्या अन् त्याच्या दहशतीने भेदारलेले ग्रामस्थ आता भयभीत झाल्याचं दिसून येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील बावी गावाअंतर्गत येणाऱ्या दरेवाडी येथील तरुण शेतकरी राजेंद्र गोल्हार वय वर्ष 35 हे रविवारी सकाळी जनावरं घेऊन आपल्या शेतात गेले होते. जनावरं परतली पण राजेंद्र घरी न आल्याने शोधाशोध सुरू झाला. त्यांच्या गायब होण्याचे तर्कवितर्क लागत असताना आष्टीच्या प्रशासनासह ग्रामस्थांनी अंधारात परिसर पिंजून काढला असता एक पाय नसलेला आणि गळ्याला गंभीर जखमा झालेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले. वारंवार बिबट्या लोकांना दिसत असताना देखील वनविभागाकडून त्याला पकडण्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने आज ही एक मोठी दुर्देवी घटना घडली आहे, असा आरोप गावातील लोकांनी केला. तोंडाला रक्त लागलेला बिबट्याही लोकांना दिसल्याचा दावा ते करत आहेत. हा एकूणच प्रकार पाहून भेदारलेले लोक यामुळे तालुक्यातील डोंगर-दऱ्यातील जनता भयभीत झाली आहे. वनविभागाकडून आता तरी ठोस उपाय योजना करून तोंडाला रक्त लागलेल्या बिबट्याला जेरबंद करावं अशी मागणी केली जात आहे.
जून २०२१ मध्ये बीडच्या मातावळी परिसरातील डोंगरात एका बिबट्याचा कुजलेला मृतदेह सापडला हेता. गुरे चारण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला कुजलेल्या अवस्थेतील बिबट्याचा जबडा, हाडे आणि कातडी दिसली होती. वनविभागाने 'हा वयोवृध्द बिबट्या आहे. महिन्याभरापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला असावा' असा अंदाज व्यक्त केला होता. यावरुन या भागात बिबटे असल्याचं पूर्वीच स्पष्ट झालं आहे. त्यांचा योग्य बंदोबस्त करण्याची मागणी या भागातील लोक करत आहेत.
