बिबट्याच्या हल्ल्यात दीड वर्षाचा चिमुकला ठार; महिन्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात तिसरा बळी
वन्यप्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष सिन्नर तालुक्यात शिगेला पोहोचला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात एका महिन्यात तिघांचा मृत्यू झाला.
Published : September 14, 2025 at 11:01 AM IST
नाशिक- जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात बिबट्यानं पुन्हा एकदा निष्पाप चिमुकल्याचा बालकाचा बळी घेतला आहे. निमगाव-देवपूर शिवारातील लामकानी येथील शेतात आजी, आई आणि वडिलांसमोर दीड वर्षांच्या गोलू शिंगाडे या बालकाला बिबट्यानं शेतात उचलून नेत ठार केलं. या घटनेनं परिसरात संताप आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
सिन्नर तालुक्यातील खडांगळी गावातील अर्जुन कोकाटे यांची निमगाव-देवपूर येथे शेती आहे. टोमॅटो तोडणीसाठी त्यांच्याकडं पेठ तालुक्यातून दहा कुटुंब आली आहेत. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था त्यांनी चाळीत केली आहे. शनिवारी काम आटोपल्यानंतर सर्वजण वस्तीवर आले. सायंकाळी 7 वाजता दीड वर्षाच्या गोलू शिंगाडेला घेऊन आजी चाळीच्या कोपऱ्यात बसली होती. तर गोलूचे आई-वडील स्वयंपाकाची तयारी करत होते. अशातच चाळीच्या बाजूला दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं आजी, आई आणि वडील यांच्यासमोर गोलूला उचलून शेतात नेलं. त्यानंतर ग्रामस्थांनी शोध घेतला असता सुमारे 200 मीटरवर असलेल्या उसाच्या शेतात गोलूचा मृतदेह आढळला. महिन्याभरात बिबट्याच्या हल्ल्यात नाशिक जिल्ह्यात तिसरा तर सिन्नर तालुक्यात दुसरा बळी गेला आहे. सिन्नर तालुक्यात तीन ते चार किलोमीटर परिसरात नरभक्षक बिबट्याचं वास्तव्य असून वनविभागानं त्याला जेरबंद करावं, अशी मागणी सिन्नर ग्रामस्थांनी केली आहे.
सात दिवसांत तीन बालकांवर हल्ला, दोघांचा मृत्यू- सिन्नर तालुक्यात गेल्या सात दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन बालकांचा मृत्यू झाला. याआधी पंचाळे शिवारात घराजवळ खेळत असलेल्या सारंग थोरात मुलाला बिबट्यानं उचलून नेलं होतं. सलग दोन बालकांचे मृत्यू हा वनविभागाच्या निष्क्रियतेचा कळस असल्याची टीका ग्रामस्थांनी केली आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आम्ही शेतात जायला घाबरतोय. लहान मुलं घराबाहेर काढूच शकत नाही. रात्रंदिवस बिबट्याची भीती आहे. निमगाव देवपूर त्रिफुलीवर रास्ता रोको करणार असल्याचं शेतकरी सतीश कोकाटे यांनी म्हटलं आहे.
ड्रोनच्या माध्यमातून टेहाळणी-सिन्नरच्या पाच किलोमीटर परिघात ही दुसरी घटना आहे. हाच तो बिबट्या असल्याचा अंदाज आहे. आम्ही पथकाची गस्त वाढवली असून सात ठिकाणी पिंजरे बसवले आहेत. तसेच रात्रीच्या वेळी ड्रोनच्या माध्यमातून टेहाळणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती विभागीय वनाधिकारी हर्षल पारेकर यांनी दिली.
