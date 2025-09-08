लपाछपी खेळताना लपायला गेला आणि परतलाच नाही! नाशिकमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्या सारंगचा अंत
सिन्नर तालुक्यात 10 वर्षांच्या चिमुकल्याची बिबट्यानं शिकार केली आहे. या घटनेमुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
Published : September 8, 2025 at 12:54 PM IST
नाशिक : सिन्नर तालुक्यातील पांचाळे गावात एक हृदयद्रावक घटना घडली. अवघ्या 10 वर्षांचा सारंग आपल्या बहिणीसोबत लपाछपी खेळत असताना, एका बिबट्याच्या हल्ल्याचा बळी ठरला. शेतातून अचानक आलेल्या बिबट्यानं सारंगवर जीवघेणा हल्ला करत त्याला ओढून नेलं. यामुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. तर वनखात्याकडून तातडीची कारवाई आणि बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
लपाछपी खेळताना घडली घटना : सिन्नरच्या पांचाळे गावात रविवारी (7 सप्टेंबर) सायंकाळी साडेसात वाजता ही घटना घडली. सारंग गणेश थोरात (वय 10) हा आपल्या बहिणीसोबत लपाछपी खेळत होता. बहिणीला पटकन सापडू नये म्हणून तो घराच्या मागील बाजूस लपून बसला होता. त्याच दरम्यान मक्याच्या शेतातून चोरपावलांनी आलेल्या बिबट्यानं अचानक त्याच्यावर हल्ला केला. बिबट्यानं सारंगची मानगुटी पकडून त्याला शेतात ओढून नेलं. सारंगच्या किंकाळ्या ऐकून कुटुंबीयांनी तत्काळ धाव घेतली. बिबट्या मुलाला ओढत नेत असताना घरच्यांनी पाठलाग करून त्याच्या तावडीतून सारंगची सुटका केली.
यानंतर गंभीर जखमी झालेल्या सारंगला तातडीनं जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, मानेला गंभीर जखम झाल्यानं त्याला पुढील उपचारासाठी सिन्नर ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. सिन्नरकडे नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे गावात आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. नागरिकांनी नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी परिसरात ठिकठिकाणी पिंजरे लावण्याची मागणी केली आहे.
सिन्नर तालुक्यात केवळ सातच पिंजरे : सिन्नर तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे विविध भागांमधून बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची मागणी होत आहे. मात्र, सिन्नर वनविभागाकडे सध्या केवळ सातच पिंजरे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे सर्व मागण्या पूर्ण करणं शक्य होत नाही.
या भागात पिंजरे कमी आहेत, या पार्श्वभूमीवर आठवड्याभरात नवीन पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती सिन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांनी दिली आहे.
बिबट्याचे हॉटस्पॉट तालुके : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, इगतपुरी, मालेगाव, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर हे तालुके बिबट्यांच्या वावराचे प्रमुख हॉटस्पॉट मानले जातात. या तालुक्यांतून गोदावरी, दारणा आणि कादवा नद्या प्रवाहित होतात. या नद्यांच्या परिसरात उसाचं मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र असल्यानं बिबट्यांना लपण्यासाठी आणि प्रजननासाठी सुरक्षित जागा मिळते. तसंच, मुबलक पाण्याचा स्रोत आणि गावांमध्ये शेळ्या-मेंढ्या तसंच भटकी कुत्री भक्ष्य म्हणून उपलब्ध असल्यानं बिबट्यांची संख्या सातत्यानं वाढत असल्याचं निरीक्षण आहे.
अशी घ्या काळजी : नाशिक जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही दाट झाडी बिबट्यांसह इतर वन्य प्राण्यांना लपण्यासाठी सुरक्षित जागा ठरते. त्यामुळे ऊसतोडीच्या काळात अनेकवेळा माणसांवर बिबट्यांचे हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आणि ऊसतोड मजुरांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन वनविभागानं केलं आहे. ऊसतोड सुरू असताना शेताच्या बाजूला शेकोटी पेटवावी, जेणेकरून बिबटे, लांडगे, तरस यांसारखे वन्य प्राणी जवळ येणार नाहीत. अनेकवेळा लहान मुलांवर बिबट्यांचे हल्ले होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि मजुरांनी काम करत असताना आपल्या लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन वन विभागानं केलं आहे.
हेही वाचा