पुणे : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला यश आलं. यावेळी सरकारनं त्यांच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेट मंजूर करून जीआर काढला. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. तर आता भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे नेते पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी देखील "मराठ्यांसारखा न्याय आम्हाला मिळालाच पाहिजे. भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसुचित जमातींमध्ये (एस.टी.) झाला पाहिजे," अशी मागणी केली. यासाठी येत्या 10 तारखेपासून ते आझाद मैदान इथं उपोषणाला बसणार आहेत. पुण्यात गुरूवारी भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे नेते पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली.
थोडा तांत्रिक मजकूर पण हैदराबाद गॅझेट वाचलं पाहिजे : "हैदराबाद गॅझेट वाचलं पाहिजे. हा थोडा तांत्रिक मजूकर आहे. पण तो देणं आवश्यक आहे. भटक्या विमुक्त जमाती या आदिवासी आहेत. याबददल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सगळ्यांना मान्य आहे. या शहरापासून राना-वनामध्ये राहणाऱ्या भटक्या जमाती आहेत. यांना कोणतंही गाव नाही. त्यामुळं ते बलुतेदार असण्याचा प्रश्न नाही. तरीही त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये कसा होऊ शकतो. 'परंतु मुकी बिचारी कोणी हाका' असं सरकारचं धोरण आहे. आण्णासाहेब डांगे समाजकल्याण मंत्री असताना त्यांनी भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र खातं निर्माण केलं. त्या खात्याला मागासवर्ग इतर बहूजन जोडण्यात आले? वस्तुतः राज्य सरकारनं 1961 साली जेव्हा पहिला जीआर काढून भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सूची बनवली. त्या आदेशामध्ये भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जाती जमातींच्या सर्व सवलती देण्यात याव्यात असं म्हटलेलं आहे. त्याप्रमाणे 1990 सालापर्यंत भटक्या विमुक्तांना मिळणारा निधी आणि सवलती या अनुसूचित जाती संवर्गातून मिळत होता. परंतु या जमातींचा कोणताही सामाजिक विचार न करता धनगर आणि वंजारी या दोन प्रभावी मोठ्या जाती भटक्या विमुक्तांच्या याद्यांना जोडण्यात आल्या. अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणं मिळणाऱ्या आमच्या सवलती या क्रमानं बंद होत गेल्या. आमचा नोकऱ्यातला बॅकलॉग, शिक्षण व्यवस्थेतला बॅकलॉग सगळा यांनी खाऊन टाकला हैदराबाद गॅझेटप्रमाणं आणि सातारा गॅझेटप्रमाणे या सर्व 42 जमाती आदिवासी ठरतात," असं पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी सांगितलं.
...हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही : "हैदराबादमध्ये निजाम संस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आहेत. शेजारच्या कर्नाटकामध्ये भटक्या विमुक्त जमाती अनुसूचित जातीत आहेत. हैदराबादमध्ये ते अनुसूचित जमातीमध्ये आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये त्या अनुसूचित जातीत आहेत. कैकाडी आणि पारधी या दोन जमाती विदर्भामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आहेत. तर उरलेल्या महाराष्ट्रामध्ये त्या गुन्हेगार जमातीमध्ये आहेत. एकाच राज्यामध्ये ही परवड चालू आहे. तेव्हा आम्ही अशी मागणी करत आहोत की, आमचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला पाहिजे. सरकारनं आमच्यासाठी काहीच करायचं नाही. 5.50 टक्के जागा या आमच्या संवर्गाला मिळाल्या आहेत. तेव्हा नव्यानं काही द्यायचं नाही. कोणाचं काढून द्यायचं नाही किंवा कुठल्यातरी यादीत घालायचं नाही. तर फक्त यांना आदिवासींचं स्टेटस द्यायचं आहे. भारतीय राज्यघटनेचं संरक्षण द्यायचं आहे अशी मागणी आहे. कोणावरही अन्याय करणारी नाही. जेवढी आमची मागणी आहे तेवढेच द्या. हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही," अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण माने यांनी दिली.
...तर सर्व जबाबदारी राज्य सरकारची : "या आंदोलनासाठी भटक्या विमुक्त जमातीतील सर्व संघटना, पदाधिकारी ही लढाई आमचा जीआर निघेपर्यंत आम्ही लढत राहू. त्यासाठी 10 सप्टेंबरला मी व माझे सर्व सहकारी आझाद मैदानावर उपोषणास बसणार आहोत. आता जे काही व्हायचे असेल ते होईल पण आमचा समावेश आदिवासींमध्ये झाल्याशिवाय हा लढा आता थांबवणार नाही. वेळ पडली तर हा लढा देशभर घेवून जाऊ पण आम्ही थांबणार नाही. यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, काही वेडेवाकडे घडले तर याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सरकारची राहील," असं माने यांनी सांगितलं.
